Dans le Cuba profond, la surprenante vallée de Viñales

"Fresque de la préhistoire" sur la roche d'une butte de la vallée de Viñales. (Cuba - Photo Pilar Valero)

par Pilar VALERO



Viñales (Cuba), 14 mai 2019 (LatinReporters.com) - Outre la fascinante capitale et les magnifiques plages de la grande île des Caraïbes, il vaut la peine de découvrir le Cuba profond dans la luxuriante vallée de Viñales, avec ses buttes, sa Fresque de la préhistoire, ses autochtones et, dans la même région, la Route du tabac.



Inscrite au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO en 1999, cette vallée est considérée comme l'un des environnements naturels les plus spectaculaires de l'île. Les Cubains et de nombreux visiteurs associent ce joyau à une possible image du paradis.



Vue panoramique de la vallée de Viñales avec ses montagnes arrondies appelées "mogotes" (buttes). (Cuba - Photo Pilar Valero) À l'extrême ouest de Cuba, à 178 kilomètres de La Havane, cette vallée déploie une végétation exubérante dominée par d'extravagantes montagnes arrondies, les mogotes (littéralement: buttes), dont la forme originale est due aux pluies intenses des Caraïbes qui les ont érodées au fil des siècles.



De très hauts palmiers, des arbres et des plantes de toutes les nuances du vert coexistent avec une vingtaine d'espèces botaniques endémiques dans ce lieu unique, dont le Mirador des jasmins offre une remarquable vue panoramique.



Place principale de la petite ville de Viñales. (Cuba - Photo Pilar Valero) L'une des principales attractions est la Fresque de la préhistoire, peinture sur la roche d'un mogote de 120 m de long et 160 m de large. Le muraliste cubain Leovigildo González Morillo y a représenté l'histoire évolutive des animaux et des aborigènes qui vivaient dans la région il y a des siècles.



Il est plaisant aussi de visiter la Caverne de l'Indien, refuge d'anciens habitants autochtones taïnos, avec rochers aux formes étranges et rivière souterraine. C'est une belle promenade en barque.



Autochtone de l'ethnie taïno à l'entrée de la Caverne de l'Indien. (Cuba - Photo Pilar Valero)

Quant à la ville même de Viñales, elle est petite mais très pittoresque avec ses maisons colorées, beaucoup d'entre elles converties en restaurants ou auberges spécialement conçues pour les amateurs de tourisme écologique.



Route du tabac



La région de Pinar del Río, où se situe la vallée de Viñales, est considérée comme la meilleure terre de tabaculture. Elle abrite la plus grande zone de production de Cuba, avec de grandes plantations où l'élaboration du tabac respecte un mode traditionnel transmis de génération en génération.



Séchage des feuilles de tabac. (Cuba - Photo Pilar Valero) La touristique Route du tabac inclut le circuit "De la graine à la fumée", où est expliqué le processus de culture, récolte, séchage et fabrication finale des célèbres cigares purs Havane, considérés comme les meilleurs au monde, leur qualité découlant des caractéristiques du sol et de pluies fréquentes.



Fumeur ou non fumeur, on observe avec intérêt l'art des "torcedores" (les cigariers qui "tordent"). Ils fabriquent les cigares à la main sur une table de bois à l'aide d'un coutelas et de caoutchouc végétal pour enrouler la feuille sèche aromatique.



Sur la Route du tabac, torcedor de cigares. (Cuba - Photo Pilar Valero) C'est dans les fabriques où les cigares sont emballés pour la vente et l'exportation que naquit au 19ème siècle la tradition des lecteurs du tabac, reconnue en 2012 comme patrimoine culturel.



Aujourd'hui encore, les lecteurs continuent à divertir les cigariers au travail en lisant des nouvelles ou des romans tels que "Le Comte de Monte-Cristo", dont la popularité parmi les Cubains a donné précisément son nom à la célèbre marque de cigares ..."Montecristo"!



