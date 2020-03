24 janvier 2020 - LatinReporters.com

La répétition des élections présidentielle et législatives en Bolivie après le coup d'État contre le président Evo Morales et l'annulation des élections du 20 octobre 2019.Le référendum constitutionnel au Chili suite à l'explosion sociale contre les inégalités.L'élection présidentielle aux États-Unis, dont l'influence est grande dans le monde et en particulier en Amérique latine.D'incertaines élections législatives au Venezuela, décisives pour le président Nicolas Maduro et son principal adversaire, Juan Guaido, que Donald Trump porte à bout de bras.Au-delà du verdict des urnes, favorable en 2019 tant à la gauche (Argentine, Panama) qu'à la droite (Guatemala, Uruguay), l'évolution politique de l'Amérique latine continuera probablement à dépendre aussi de mobilisations socio-politiques permettant à la rue de conditionner les pouvoirs exécutif et législatif.Le Venezuela, le Nicaragua, Haïti, la Colombie, l'Équateur, l'Argentine, la Bolivie et le Chili sont à cet égard des exemples récents ou actuels.le Parlement régional sera renouvelé dans les trois régions dites historiques, la Catalogne, le Pays basque et la Galice.Le scrutin en Catalogne aura un impact national, la force et l'évolution de l'indépendantisme qui gouverne cette région pouvant conditionner la politique et la stabilité du gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sanchez.Le président de chaque région, doté d'importants pouvoirs exécutifs, est élu par le Parlement régional parmi ses membres.