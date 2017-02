français INICIO | POLÍTICA | ECONOMÍA | SOCIEDAD | PAÍSES+DOSIERS | FLASHES | TÍTULOS 36ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Argentina protagonista de ARCO Madrid 2017 Compartir “Bodhisatwa”, esmalte sobre papel del argentino Marcelo Pombo. (Foto Pilar Valero / LatinReporters.com)

por Pilar VALERO

Madrid, 23 febrero 2017 (LatinReporters.com) – Argentina protagoniza la 36ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) de Madrid con una amplia representación en doce galerías de artistas consagrados y otros emergentes aún por descubrir por coleccionistas y el público.



En paralelo, una red de exhibiciones de todas las disciplinas inundarán la capital de España con muestras en algunos de los más importantes museos y centros culturales, así como presentaciones teatrales, de cine o música contemporánea que llevarán la marca del país suramericano.



Una nación que “huye de la nostalgia” y quiere “mostrarle al mundo su presente”, en palabras del ministro de cultura argentino, Pablo Avelluto.



La megaferia de arte vanguardista reúne hasta el 26 de febrero a 200 galerías de 27 países, de las que 41 proceden de Latinoamérica, en particular de Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Guatemala, México, Panamá, Perú y por supuesto Argentina.



Cientos de pinturas, collages, dibujos, fotografías, esculturas u originales composiciones reflejan un panorama general del arte contemporáneo con artistas convencionales o más conceptuales en esta muestra de marcado acento latino nacida en 1982 y que ya es referente entre las grandes citas mundiales del sector.



Las nuevas tendencias artísticas, desde la estética del neobarroco latinoamericano, el arte conceptual o el hiperrealismo comparten el espacio en ARCO, que se convierte para los jóvenes autores en un importante escaparate de visibilidad internacional.



Escultura del español Juan Muñoz “Tres hombres riendo”, una de las más cotizadas de ARCO. (Foto Pilar Valero / LatinReporters.com)

Aunque las grandes preocupaciones políticas del mundo contemporáneo no están muy presentes en esta edición, sí aparecen referencias simbólicas a temas sociales.



Destacan artistas argentinos como Marcelo Pombo con su obra de esmalte sobre papel “Bodhisatwa”, Marcia Schwartz y “El baño del morocho”, Jorge Machi y su “Marcha de los Santos” o Nicolás Robbio con el “Monumento Simón Bolivar” de la serie modelos para un cuento americano.



En su serie Los inundados, el oleo sobre lienzo “Hombre con colchón” de la colombiana Beatriz González retrata la tragedia que sufrió su país durante la ola invernal entre 2010 y 2011 con las familias cargando sus pertenencias personales a lo largo de caminos devastados.



Referencias sociales que también comparten los guatemaltecos Jorge de León y Alberto Rodríguez que denuncian cómo la prensa amarillista representa la compleja vida cotidiana en su país.



El activista chino Ai Weiwei, presentado por la prestigiosa Lisson Gallery, atrae la curiosidad del público con su obra “Colored vases”, unos vasijas coloreadas de la Han Dynasty.



“El triunfo del Nautilus” de Salvador Dalí, con un precio de un millón cuatrocientos mil euros, así como la escultura del español Juan Muñoz “Tres hombres riendo”, a la venta por un millón quinientos mil euros, son dos de las obras con un valor de cotización más alto en la feria.



ARCO es también un imán para coleccionistas y aficionados que puedan permitirse invertir en arte, lo que según los organizadores se ha hecho más accesible debido a la bajada de los precios en el marco de la crisis económica.



