Menú

français Turismo - FITCuba 2019 celebra el 500 aniversario de La Habana Compartir Bahia de Cuba y La Habana. (Foto Pilar Valero)

por Pilar VALERO



La Habana, 9 de mayo 2019 (LatinReporters.com) - La Habana festeja su quinientos aniversario con una imagen renovada y un intenso programa de celebraciones al que se sumó la Feria Internacional de Turismo (FITCuba) como homenaje a la seductora ciudad de las columnas.



Cinco siglos desde su fundación en 1519 por conquistadores españoles, la capital cubana que ha sido testigo de acontecimientos históricos claves en el siglo XX parece desafiar el paso del tiempo conservando una autenticidad perdida en otras capitales latinoamericanas, que es un imán para los turistas.



En La Habana, vendedoras de chirivico. (Foto Pilar Valero) La 39 edición de FITCuba (6-11 mayo), con España como invitado de honor, promocionó el turismo de reuniones y eventos, precisamente aprovechando la atracción patrimonial y cultural de La Habana, por donde pasan el 50 por ciento de los visitantes al país.



El ministro de Turismo cubano, Manuel Marrero, dijo en la inauguración de la feria que este año esperan alcanzar los 5 millones de visitantes extranjeros como resultado de una apuesta por la diversificación que ofrece el país, tanto de sol y playa, como cultural y de naturaleza.



La Habana, Plaza de la Catedral. (Foto Pilar Valero) (Publicidad)

El turismo es un objetivo estratégico prioritario para Cuba. Es la segunda fuente de ingresos tras la venta de servicios profesionales a otros países, supone el 10 por ciento del producto interior bruto (PIB) y del sector dependen en torno al medio millón de empleos.



Como sede de FITCuba 2019 se eligió la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, un complejo militar del siglo XVIII que forma parte del Centro Histórico de la Habana Vieja, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982.



Músico en un parque de La Habana. (Foto Pilar Valero) Una Fortaleza cargada de historia: allí estuvo prisionero el héroe cubano José Martí durante las guerras independentistas, fue cárcel militar en el régimen de Fulgencio Batista y, tras el triunfo de la revolución en 1959, el comandante Ernesto “Che” Guevara instaló en este lugar su cuartel general.



Ahora forma parte de las tradicionales visitas turísticas, especialmente la “ceremonia del cañonazo” a las 9 de la noche, cuando se recrea el disparo del cañón que avisaba del cierre de las puertas de la muralla de la ciudad para protegerla de ataques piratas.



La Habana - Cañones de la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. (Foto Pilar Valero) Situada en la entrada de la amplia Bahía, la Fortaleza es además uno de los mejores miradores para disfrutar de una vista general de la Habana vieja, donde se concentran joyas de la arquitectura colonial, renovadas plazas, coloridos edificios, museos y dos de los bares más famosos del mundo, el Floridita y la Bodeguita del Medio.



Tras más de ocho años de restauración también se puede ya visitar el imponente Capitolio, uno de los símbolos del paisaje habanero y que será sede de la Asamblea Nacional.



Habanera paseando a su gato. (Foto Pilar Valero) Estos recorridos se deben hacer a pie para terminar en el Malecón, el paseo frente al océano de siete kilómetros de largo donde se reúnen pescadores, poetas o parejas y al que algunos llaman humorísticamente “el sofá más largo” de Latinoamérica.



La revolución también es un producto turístico. La enorme Plaza de la Revolución, sede del gobierno cubano y donde está el famoso mural gigante con el rostro del “Che” Guevara, ha sido escenario de muchos actos de gran simbolismo.



La Habana Vieja. (Foto Pilar Valero) Allí Fidel Castro hizo durante más de ocho horas el discurso más largo de la historia y desde esta plaza partió su cortejo fúnebre en 2016 hasta el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba.



En la misma plaza, el Memorial José Martí, con 142 metros de altura, es el monumento más alto de toda la ciudad, presidido por una estatua de mármol del héroe cubano de la independencia.



Vendedora de flores en La Habana. (Foto Pilar Valero) El visible proceso de renovación en la capital cubana incluye otros edificios emblemáticos como el Hotel Habana Libre, primer cuartel de la revolución en 1959 o el Nacional donde se alojaban estrellas del cine y se celebraban cumbres de mafiosos en la primera mitad del siglo XX.



El historiador de la ciudad, Eusebio Leal, dice que La Habana “es un sentimiento”, que no deja indiferente a nadie. “Tiene un velo de decadencia y cuando se rompe ese velo aparece su esplendor”, explica el principal responsable de la rehabilitación integral del centro histórico.



La Habana - Taxis cerca del Capitolio. (Foto Pilar Valero) El cabaret Tropicana es otra de las principales atracciones turísticas de esta ciudad. El conocido como “paraíso bajo las estrellas” por su ubicación al aire libre, mantiene desde 1939 un espectáculo de calidad en el que varios cientos de músicos, bailarines y cantantes interpretan ritmos tradicionales cubanos y latinos con coloridos trajes.



La Habana es una ciudad única que transmite un cierto aire de nostalgia de tiempos de esplendor pero también de animación en las calles por el buen humor de los cubanos y la música caribeña que se escucha casi en cada esquina.



Se dice, y no parece exagerado, que en Cuba hasta los gatos bailan.



Habanera vendiendo frutas. (Foto Pilar Valero) Cinco siglos desde su fundación en 1519 por conquistadores españoles, la capital cubana que ha sido testigo de acontecimientos históricos claves en el siglo XX parece desafiar el paso del tiempo conservando una autenticidad perdida en otras capitales latinoamericanas, que es un imán para los turistas.La 39 edición de FITCuba (6-11 mayo), con España como invitado de honor, promocionó el turismo de reuniones y eventos, precisamente aprovechando la atracción patrimonial y cultural de La Habana, por donde pasan el 50 por ciento de los visitantes al país.El ministro de Turismo cubano, Manuel Marrero, dijo en la inauguración de la feria que este año esperan alcanzar los 5 millones de visitantes extranjeros como resultado de una apuesta por la diversificación que ofrece el país, tanto de sol y playa, como cultural y de naturaleza.El turismo es un objetivo estratégico prioritario para Cuba. Es la segunda fuente de ingresos tras la venta de servicios profesionales a otros países, supone el 10 por ciento del producto interior bruto (PIB) y del sector dependen en torno al medio millón de empleos.Como sede de FITCuba 2019 se eligió la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, un complejo militar del siglo XVIII que forma parte del Centro Histórico de la Habana Vieja, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982.Una Fortaleza cargada de historia: allí estuvo prisionero el héroe cubano José Martí durante las guerras independentistas, fue cárcel militar en el régimen de Fulgencio Batista y, tras el triunfo de la revolución en 1959, el comandante Ernesto “Che” Guevara instaló en este lugar su cuartel general.Ahora forma parte de las tradicionales visitas turísticas, especialmente la “ceremonia del cañonazo” a las 9 de la noche, cuando se recrea el disparo del cañón que avisaba del cierre de las puertas de la muralla de la ciudad para protegerla de ataques piratas.Situada en la entrada de la amplia Bahía, la Fortaleza es además uno de los mejores miradores para disfrutar de una vista general de la Habana vieja, donde se concentran joyas de la arquitectura colonial, renovadas plazas, coloridos edificios, museos y dos de los bares más famosos del mundo, el Floridita y la Bodeguita del Medio.Tras más de ocho años de restauración también se puede ya visitar el imponente Capitolio, uno de los símbolos del paisaje habanero y que será sede de la Asamblea Nacional.Estos recorridos se deben hacer a pie para terminar en el Malecón, el paseo frente al océano de siete kilómetros de largo donde se reúnen pescadores, poetas o parejas y al que algunos llaman humorísticamente “el sofá más largo” de Latinoamérica.La revolución también es un producto turístico. La enorme Plaza de la Revolución, sede del gobierno cubano y donde está el famoso mural gigante con el rostro del “Che” Guevara, ha sido escenario de muchos actos de gran simbolismo.Allí Fidel Castro hizo durante más de ocho horas el discurso más largo de la historia y desde esta plaza partió su cortejo fúnebre en 2016 hasta el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba.En la misma plaza, el Memorial José Martí, con 142 metros de altura, es el monumento más alto de toda la ciudad, presidido por una estatua de mármol del héroe cubano de la independencia.El visible proceso de renovación en la capital cubana incluye otros edificios emblemáticos como el Hotel Habana Libre, primer cuartel de la revolución en 1959 o el Nacional donde se alojaban estrellas del cine y se celebraban cumbres de mafiosos en la primera mitad del siglo XX.El historiador de la ciudad, Eusebio Leal, dice que La Habana “es un sentimiento”, que no deja indiferente a nadie. “Tiene un velo de decadencia y cuando se rompe ese velo aparece su esplendor”, explica el principal responsable de la rehabilitación integral del centro histórico.El cabaret Tropicana es otra de las principales atracciones turísticas de esta ciudad. El conocido como “paraíso bajo las estrellas” por su ubicación al aire libre, mantiene desde 1939 un espectáculo de calidad en el que varios cientos de músicos, bailarines y cantantes interpretan ritmos tradicionales cubanos y latinos con coloridos trajes.La Habana es una ciudad única que transmite un cierto aire de nostalgia de tiempos de esplendor pero también de animación en las calles por el buen humor de los cubanos y la música caribeña que se escucha casi en cada esquina.Se dice, y no parece exagerado, que en Cuba hasta los gatos bailan. Compartir LE PUEDE INTERESAR : MATANZAS, la Atenas de CUBA. Por ser tierra de poetas y músicos se conoce a la ciudad de Matanzas como la Atenas de Cuba. Su esplendor cultural y económico brilló en los siglos XVIIII y XIX y su provincia esconde muchos atractivos.

En la CUBA profunda, el sorprendente Valle de Viñales. Vale la pena descubrir en el Valle de Viñales una naturaleza exuberante, mogotes, el Mural de la Prehistoria, indígenas y, en la misma región, la Ruta del Tabaco.

CUBA - La Habana, capital de la isla bella. Decadente y a la vez pletórica de vida y creadora de nuevas tendencias, la capital de Cuba da la sensación de estar en otra época y enamora al visitante.

CUBA - Cayo Santa María, un paraíso en Cuba. Playas vírgenes de arena blanca y aguas turquesas rodeadas de una exuberante vegetación tropical: es la estampa de un paraíso terrenal en Cayo Santa María.



Menú

français