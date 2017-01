français INICIO | POLÍTICA | ECONOMÍA | SOCIEDAD | PAÍSES+DOSIERS | FLASHES | TÍTULOS Una impactante adaptación del taiwanés Wu Hsing-Kuo Madrid : el Rey Lear de Shakespeare al estilo de la Ópera de Pekín Compartir El director y actor taiwanés Wu Hsing-Kuo en su interpretación del Rey Lear. (Foto cedida por la Oficina Económica y Cultural de Taipei)

por Pilar VALERO

Madrid, 28 mayo 2016 (LatinReporters.com) – Un Rey Lear al estilo de la Ópera tradicional de Pekín es la impactante adaptación teatral en Madrid del director y actor taiwanés Wu Hsing-Kuo, que interpretó en solitario a un total de diez personajes de la tragedia de William Shakespeare.



La versión oriental del Rey Lear refleja al igual que el clásico del autor británico la complejidad de la condición humana y las difíciles relaciones entre padres e hijos, pero ahonda en referencias culturales confucianas, como el respeto a los mayores, la pérdida del pasado o el simbolismo de la naturaleza.



Para ello, el director de la compañía taiwanesa Contemporary Legend Theatre (CLT) alterna sobre el escenario durante casi dos horas canto, narración, actuación, danza y acrobacias en un sorprendente espectáculo en tres actos que desencadenan la tragedia del viejo rey de Britania.



Cartel anunciando la representación del Rey Lear en Madrid. (Foto Pilar Valero) Un Lear anciano que antes de dividir su reino entre sus tres hijas les pide que definan su amor hacia él. Las dos mayores, Goneril y Regal, le halagan exageradamente, mientras que la menor Cordelia responde con sinceridad que su afecto es el normal hacia un padre y no puede definirlo con palabras, lo que disgusta al soberano por insuficiente y la deshereda.



Pero, posteriormente maltratado y abandonado por su dos hijas mayores vaga sin techo en la tormenta, loco y atormentado por su pasado y la injusticia cometida.



A todos estos personajes, más los de la historia paralela del conde de Gloucester (consejero del rey) y sus hijos, Edmundo y Edgar, o el bufón que entretiene al soberano, da vida Wu Hsing-Kuo, apenas apoyándose en un rápido cambio de vestuario, peluca, barba, e incluso una vara que representa en cada lado los recuerdos del amor o del odio.



El director artístico de la CLT, de 62 años, explicó a LatinReporters que desde que era estudiante en la universidad se sintió atraído por el simbolismo y la poesía de la ópera china y destacó que muchas de las obras de Shakespeare guardan mucha similitud con las historias de ese género artístico oriental.



Wu Hsing-Kuo dijo en su presentación en Madrid que a través de King Lear, encontró la misión que debía tener la compañía taiwanesa en el siglo XXI, “que no era solo salvaguardar la tradición sino permitir la confrontación con la modernidad, que extenderá el futuro de la Ópera de Pekín”.



La CLT ha actuado con gran éxito en escenarios de una veintena de países, entre ellos el Teatro Nacional de Londres, el Festival de Avignon, Lincoln Center o el Festival de Edimburgo, con adaptaciones de Shakespeare, tragedias griegas, ópera tradicional china o fusiones de ópera Kunqu y música moderna.



Su Rey Lear fue aplaudido con entusiasmo por todo el público puesto en pie en los Teatros del Canal de Madrid.



