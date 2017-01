La oposición gana las legislativas por primera vez en 16 años Venezuela-elecciones: el chavismo vencido, Maduro lo admite Compartir Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, vota el 6 de décembre de 2015 en Caracas. Aunque no candidata, ella es el símbolo más mediático de la victoria de la oposición. (Captura de pantalla)

CARACAS, lunes 7 de diciembre de 2015 (LatinReporters.com) – Histórico: por primera vez en 16 años, la oposición ha ganado el 6 de diciembre las elecciones legislativas en Venezuela, con al menos 99 diputados sobre los 167 de la Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro ha reconocido su derrota, diciendo respetar así la “moral” y la “ética” del chavismo.



Se trata de un nuevo giro a la derecha en el tablero político de América Latina, después de la victoria del liberal Mauricio Macri, el 22 de noviembre en las presidenciales de Argentina, sucediendo a 12 años de poder de Néstor y luego Cristina Kirchner, grandes aliados del chavismo. Washington y numerosas personalidades de la Unión Europea no esconden su satisfacción.



Reducción del margen de maniobra del ejecutivo presidencial.



La participación de los 19,5 millones de venezolanos llamados a las urnas ha alcanzado el 74,5%. Frente a los 99 elegidos logrados por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reagrupa a 25 partidos de oposición de izquierda, de centro y de derecha, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, gubernamental) del presidente Maduro obtiene 46 diputados, ha anunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.



Precisó que estas cifras eran “preliminares”, pues aún debían ser atribuidos 22 escaños. La mayoría absoluta llamada “simple” de la oposición podría así transformarse finalmente en mayoría cualificada de tres quintos. Ello aumentaría las prerrogativas legislativas de la MUD. Tendría entonces la facultad, por ejemplo, de censurar al vice-presidente o a ministros, reduciendo considerablemente el margen de maniobra del ejecutivo presidencial.



Cualquiera que sea el resultado final, el triunfo de la oposición para un mandato de cinco años le permitirá, entre otras iniciativas, hacer votar la amnistía de 75 prisioneros que califica de “políticos”, entre ellos el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a cerca de 14 años de prisión en tanto que responsable intelectual de manifestaciones antigubernamentales que causaron 43 muertos en el primer semestre de 2014.



Su mujer, Lilian Tintori, no candidata pero símbolo muy mediático de la oposición, estima que “ahora el cambio ha comenzado en Venezuela”. Según el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, “el voto ha vencido democráticamente a un gobierno que no es democrático”.



La crisis económica es también ahora un desafío para la oposición



El presidente Maduro ha admitido la derrota desde el anuncio de los primeros resultados. “Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela que ha triunfado la Constitución y la democracia”, ha declarado el heredero político de Hugo Chávez, elegido poco después de la muerte de su mentor en 2013.



Nicolás Maduro ha atribuido su fracaso a una “guerra económica” dirigida por “el capitalismo salvaje”. Ha lanzado la esperanza de que un análisis de la derrota del socialismo bolivariano desemboque en “una nueva etapa de la revolución”, en una fecha no concretada.



La caída desde 2014 en más del 50% del precio del petróleo bruto, primer rublo de exportación y de entrada de divisas de Venezuela, ha sido el golpe más duro al régimen chavista, gangrenado por penurias avivadas por el control de precios y de cambios, el contrabando hacia Colombia y el acaparamiento especulativo de productos que el Estado subvenciona por razones sociales.



La economía caería un 10 % este año y el 6 % en 2016, según el FMI, mientras que la inflación anual gira en torno al ... 185 %!



En campaña electoral, la plataforma MUD de la oposición había multiplicado las promesas de cambio, pero sin concretizar como afrontaría la crisis, por temor tal vez de asustar a los electores. Con su amplio espectro, que va del marxismo al conservadurismo, deberá ahora superar el desafío de sus propias contradicciones para que el cambio prometido se convierta en realidad en la vida cotidiana de los 30 millones de venezolanos.



Una cohabitación armoniosa con el ejecutivo presidencial, difícilmente imaginable por ahora, sería, según los medios económicos, una de las llaves del éxito. En ese sentido, el reconocimiento inmediato de su derrota por Nicolás Maduro es un elemento positivo.



El jefe del Estado aparece sin embargo, en función del resultado de las legislativas, muy vulnerable a un eventual referéndum revocatorio. La oposición podría estar tentada de promoverlo en la esperanza de apoderarse también del ejecutivo antes del fin del mandato actual de Nicolás Maduro, elegido para el periodo 2013-2019.



