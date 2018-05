français INICIO | POLÍTICA | ECONOMÍA | SOCIEDAD | PAÍSES+DOSIERS | TÍTULOS Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2018) Cayo Santa María, un paraíso en Cuba Compartir Playa en Cayo Santa María. (Foto Pilar Valero)

por Pilar VALERO



CAYO SANTA MARÍA / Cuba / 6 mayo 2018 (LatinReporters.com) - Playas vírgenes de arena blanca y aguas turquesas rodeadas de una exuberante vegetación tropical: es la estampa de un paraíso terrenal en Cayo Santa María.



Este islote junto a los cercanos Las Brujas y Ensenachos forman parte del archipiélago Jardines del Rey, bautizado así por el conquistador español Diego de Velázquez en honor al monarca Fernando el Católico, impresionado por la belleza del conjunto de los cayos del centro de Cuba.



Todas estas pequeñas islas son muy valoradas también por su barrera de arrecife de coral, la segunda en extensión tras la australiana, y una espectacular flora y fauna marina de fácil acceso para el turista por la poca profundidad de sus aguas.



Feria Internacional de Turismo - FITCuba 2018 - en Cayo Santa María. (Foto Pilar Valero)

Es en Cayo Santa María donde se celebró del 2 al 5 de mayo la Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2018) para promocionar los cayos de la provincia de Villa Clara y sus alrededores.



Con Reino Unido como invitado de honor y focalizada en la oferta de sol y playa, la feria reunió a turoperadores, empresarios y medios de comunicación procedentes de todo el mundo.



A los cayos de Villa Clara declarados por la Unesco Reserva de la Biosfera, se accede por una calzada de 48 kilómetros de longitud construida con una base de rocas y puentes sobre el fondo marino que los cubanos llaman “pedraplén”.



El “pedraplén”, una espectacular vía de 48 km en la que se tiene la impresión de avanzar pisando el mar. (Foto Toutaitanous / Wikipedia / CC BY-SA 3.0)

La espectacular vía en la que se tiene la impresión de avanzar pisando el mar recibió el prestigioso premio internacional “Puente de Alcántara” que valoró el respeto al medio ambiente en su ejecución y trazado.



En los cayos el protagonista es el mar en todas sus modalidades, tanto para disfrutar de sus bellas playas como del fascinante fondo marino, ideal para la práctica del buceo en los bordes de la barrera coralina o el placer de nadar entre peces tropicales de colores que no huyen de la presencia humana.



Un bonito delfinario ofrece espectáculo diario con estos divertidos animales marinos bailando al ritmo de "La Gozadera".



Todo unido a una cuidada oferta hotelera y gastronómica, los cayos de Villa Clara son un atractivo destino para desconectar y disfrutar de la naturaleza, sin olvidar algunas muy recomendables visitas turísticas en las cercanías.



Cubana disfrazada en el centro histórico de Remedios. (Foto Pilar Valero)

Cruzando de nuevo el “pedraplen”, la localidad de Caibarién conserva casonas coloniales y palacetes del siglo XIX y principios del XX, cuando era un importante puerto comercial.



El Museo de la Agroindustria Azucarera, al que se puede llegar en un tren de vapor, muestra como evolucionó el proceso productivo del azúcar o como influyó en la lucha por la independencia de los españoles y también en la revolución castrista.



Y en la también cercana Remedios con un colorido centro histórico declarado monumento nacional, el Museo de las Parrandas recrea las fiestas de diciembre de renombre internacional cuando los barrios compiten por el voto del pueblo con coloridas carrozas, fuegos artificiales y donde no falta la música y el ron.



Niñas cubanas bailando en Remedios. (Foto Pilar Valero)

En 2017 Cuba recibió 4,6 millones de visitantes extranjeros (16,2 por ciento más que el año anterior), según datos aportados en la FIT por el ministro de Turismo, Manuel Marrero.



Ser uno de los destinos turísticos más seguros del mundo y la simpatía de los cubanos añade puntos al atractivo natural y cultural de la isla caribeña.



