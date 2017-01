INICIO | POLÍTICA | ECONOMÍA | SOCIEDAD | PAÍSES+DOSIERS | FLASHES | TÍTULOS Reglamento olvidado y coacciones ilegítimas Grecia / España : si se auditase la deuda tomando la palabra a la UE ... Tweet Aléxis Tsípras (a la izda), presidente de Syriza -y hoy primer ministro griego- con Pablo Iglesias, secretario general del partido español anti-austeridad Podemos, el 15 de noviembre de 2014 en Madrid. (Foto AFP)

por Éric TOUSSAINT (*)

Nota de LatinReporters.com - MADRID 28 de enero de 2015 - El artículo de Éric Toussaint ha sido publicado algunos días antes de las elecciones legislativas griegas del 25 de enero ganadas por Aléxis Tsípras y su coalición de izquierda anti-austeridad Syriza. El artículo mantiene plenamente su actualidad en un momento en el que los acreedores institucionales de Grecia reclaman que “respete sus compromisos”, por lo que nuestra actualización se ha limitado a considerar la llegada efectiva en Grecia de un gobierno dirigido por Syriza.



En el título, asociamos España a Grecia, porque tanto el nuevo partido español Podemos, actualmente a la cabeza de los sondeos para las legislativas del otoño, como Syriza reclaman una “reestructuración de la deuda”, lo que podría justificar su auditoría, para relanzar el crecimiento y aliviar lo social.



Además, la victoria de Aléxis Tsípras y de Syriza en Grecia hace todavía más creíble la posibilidad de una victoria, en España, de Pablo Iglesias y de su partido Podemos.



Si bien la deuda pública de España es proporcionalmente menos considerable que la de Grecia, progresa sin embargo a un ritmo vertiginoso. Desde la llegada al poder del conservador Mariano Rajoy, a finales de 2011, se ha disparado de 735.000 millones a más de mil billones de euros, es decir del 68,5 % a casi el 100% del PIB. Lo que prueba, como en Grecia, la ineficacia de una austeridad severa impuesta con el pretexto de reducir la deuda y el déficit públicos. ¿Qué pasará si Syriza, ahora en el poder en Grecia (mientras que en España su equivalente Podemos lidera los sondeos), tomara al pie de la letra un reglamento adoptado en 2013 por la Unión Europea (UE) que prescribe a los Estados bajo ajuste estructural realizar “una auditoría completa de sus finanzas públicas”? ¿Serían entonces desveladas coacciones ilegítimas ejercidas por los acreedores?



Desde el anuncio de elecciones en Grecia el 25 de enero de 2015,



Esta campaña sobre las supuestas amenazas que representa Syriza pretendía intimidar al electorado griego con el fin de que renuncie a su derecho al cambio. De igual modo pretendía poner a una parte de la opinión pública europea en contra de la coalición de izquierda radical griega para intentar evitar que, acto seguido, Podemos en España pueda ganar las elecciones en otoño de 2015.



La deuda reclamada a Grecia representa el 175 % de la riqueza producida en el país en un año y supone un lastre insostenible para el pueblo heleno.



¿Qué pasará si Syriza decidiera tomar literalmente el artículo 7 de un reglamento adoptado en mayo de 2013 por la Unión Europea para los países sometidos a un plan de ajuste estructural? Entre estos, sobre todo Grecia, Portugal y Chipre.



El punto 9 del artículo 7 prescribe a los países bajo ajuste estructural la realización de una auditoría integral a fin de determinar por qué el endeudamiento aumentó de manera exagerada y desvelar irregularidades. He aquí el texto completo del punto 9 del citado artículo 7: “Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad.”



El gobierno de Antonis Samaras se abstuvo de aplicar esta disposición del reglamento para así ocultar a la población griega los verdaderos motivos del aumento de la deuda y las irregularidades vinculadas al respecto. En noviembre de 2012, el Parlamento dominado por la derecha había rechazado la moción presentada por Syriza para la creación de una comisión de investigación sobre la deuda, con 167 votos en contra, 119 a favor y cero abstenciones.



Está claro que tras la victoria electoral de Syriza, el gobierno formado bajo su liderazgo podría perfectamente tomarle la palabra a la Unión Europea al constituir una comisión de auditoría de la deuda (con participación ciudadana) con el propósito de analizar el proceso de endeudamiento excesivo de Grecia para desvelar las posibles irregularidades e identificar las partes que sean ilegales, ilegítimas, odiosas… de esa deuda.



La participación ciudadana resulta fundamental de cara a un proceso de auditoría que se quiere sea riguroso e independiente. Pero hay que destacar que en el reglamento antes citado, en su artículo 8, se recomienda la participación “de los interlocutores sociales y de la sociedad civil” en la elaboración de un “programa de ajuste macroeconómico”. Razón de más pues para que se involucren activamente en la auditoría.



Algunos elementos clave que la realización de la auditoría podría sacar a la luz:



La deuda griega, que representaba el 113% del PIB en 2009 antes del estallido de la crisis en el país y la intervención de la troika, que posee 4/5 partes de esa deuda, pasó al 175% del PIB en 2014. Por tanto, a la intervención de la troika le ha seguido un aumento muy fuerte de la deuda griega.



A partir de 2010 y hasta 2012 los créditos concedidos por la troika a Grecia sirvieron en gran parte para rembolsar a los acreedores durante ese período, a saber, los bancos comerciales de las principales economías de la UE, comenzando por las entidades alemanas y francesas.



Una auditoría de la deuda griega mostrará que los bancos comerciales europeos aumentaron con intensidad sus créditos a Grecia entre finales de 2005 y 2009 (los créditos se incrementaron en más de 60 mil millones de euros, pasando de 80 mil millones a 140 mil millones) sin considerar la capacidad de Grecia para devolverlos. Los bancos actuaron de manera temeraria, convencidos de que las autoridades europeas vendrían en su auxilio en caso de problema.



Como ya se ha indicado más arriba, la auditoría mostrará que el presunto plan de rescate a Grecia, puesto en marcha por las autoridades europeas con la ayuda del FMI, ha permitido en realidad que los bancos de algunos países europeos con un peso decisivo en las instancias europeas continúen recibiendo los reembolsos de Grecia transfiriendo el riesgo a los Estados a través de la troika. No es Grecia quien ha sido rescatada, sino un puñado de grandes bancos comerciales europeos implantados principalmente en los países más fuertes de la UE.



Los bancos comerciales han sido así pues reemplazados por la troika, quien ha pasado a ser el principal acreedor de Grecia desde finales de 2010.



La auditoría analizará la legitimidad del plan de rescate. ¿Resulta este conforme a los tratados de la UE (principalmente el artículo 125, que prohíbe a un Estado miembro hacerse cargo de los compromisos financieros de otros Estados miembros)? Los prestamistas públicos en 2010 (es decir, los 14 Estados miembros que concedieron préstamos a Grecia por un total de 53 mil millones de euros, el FMI, el BCE, la Comisión Europea, etc.), ¿han respetado el principio de autonomía de la voluntad del prestatario, a saber Grecia? ¿O se han beneficiado de su angustia ante los ataques especulativos de los mercados financieros para imponerles contratos que van en contra de su propio interés? Estos prestamistas, ¿han impuesto condiciones leoninas, sobre todo al exigir para su devolución tipos de interés exagerados? Aléxis Tsípras (a la izda) y el autor del artículo, Éric Toussaint. (Fuente cadtm.org) Se trata asimismo de auditar la acción del FMI. Sabemos que en el seno de la dirección del Fondo varios directores ejecutivos (el brasileño, el suizo, el argentino, el indio, el iraní, el chino, el egipcio) mostraron sus grandes reservas con respecto al préstamo acordado por el FMI, afirmando sobre todo que Grecia no sería capaz de devolverlo dadas las políticas que le eran impuestas.



¿Ha sobrepasado el BCE de manera grave sus prerrogativas al exigir al Parlamento griego que legislara sobre el derecho de huelga, la Sanidad, el derecho de asociación, la educación y la legislación sobre la fijación de salarios?



En marzo de 2012, la troika organizó una reestructuración de la deuda griega que fue presentada en su momento como un éxito. Recordemos que el entonces primer ministro, Yorgos Papandréu, anunció a principios de noviembre de 2011, en la víspera de una reunión del G-20, su intención de convocar un referéndum para febrero de 2012 sobre esa reestructuración de la deuda preparada por la troika. Ante la presión de esta, aquel referéndum jamás tuvo lugar y se le retiró el derecho al pueblo griego a pronunciarse sobre las nuevas deudas. Los grandes medios de comunicación dieron eco al discurso de que la reestructuración permitía reducir la deuda griega en un 50%. En realidad, esta deuda es mayor en 2015 que en 2011, el año previo a la gran anulación del supuesto 50%. La auditoría mostrará que esta operación de reestructuración, que constituye una vasta superchería, estaba vinculada a la profundización de las políticas contrarias al interés de Grecia y de su población.



La auditoría deberá evaluar si las estrictas condiciones impuestas por la troika a Grecia en contraprestación a los créditos constituyen una violación de una serie de tratados y convenciones que han de ser respetados tanto por los acreedores como por el prestatario, Grecia.



El profesor de Derecho, Andreas-Fischer-Lescano, comisionado por la Cámara de Trabajo de Viena demostró de manera irrefutable que los programas de la troika son ilegales en virtud del derecho europeo y del derecho internacional. Las medidas definidas en los programas de ajuste a los que Grecia fue sometida y las políticas concretas que son la consecuencia directa de ello violan una serie de derechos fundamentales, tales como el derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la Seguridad Social, a un salario justo, pero también a la libertad de asociación y a la negociación colectiva.



Todos estos derechos están protegidos por numerosos textos jurídicos a escala internacional y europea, como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea, los dos pactos de la ONU sobre Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tienen el estatus de Principios Generales del Derecho (PGD).



La lista de artículos conculcados por los memorándums impuestos a Grecia, que muestra meticulosamente el profesor Fischer-Lescano es impresionante y compromete a la responsabilidad jurídica de las entidades que conforman la troika o aquellas puestas en marcha por esta (como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, por ejemplo).



La auditoría determinará si, como exige el Reglamento (UE) nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de mayo de 2013, antes citado, el “programa de ajuste macroeconómico respeta plenamente el artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. La auditoría debe verificar igualmente si ha sido respetado el siguiente pasaje del Reglamento: “Los esfuerzos de consolidación presupuestaria establecidos en el programa de ajuste macroeconómico tendrán en cuenta la necesidad de garantizar recursos suficientes para las políticas fundamentales, como la educación y la salud.”



Se trata asimismo de verificar si se ha aplicado este principio fundamental del Reglamento: “En el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se dispone que, en la definición y ejecución de sus políticas y actividades, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana.”



Se trata de contraponer esto con el informe de evaluación de la puesta en marcha del segundo programa de ajuste estructural, publicado en abril de 2014, por los servicios competentes de la UE y en el que los autores se felicitan de la reducción de un 20% de los empleos públicos griegos.



La auditoría deberá demostrar que las medidas dictadas por los acreedores constituyen regresiones manifiestas en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y la violación flagrante de una serie de tratados. Se pueden identificar importantes irregularidades. En consecuencia, la comisión encargada de la auditoría podrá emitir una opinión argumentada acerca de la legalidad, la ilegitimidad e incluso la nulidad de la deuda contratada por Grecia con la troika.



El informe tiene 304 páginas. (*) Éric Toussaint es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Liège –Bélgica- y de la Universidad Paris VIII – Francia-, Maître de conférences en la Universidad de Liège (Bélgica), presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (red internacional basada en Liège, Bélgica) CADTM, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial desde su fundación en 2001, miembro de la CAIC-Ecuador (Comisión presidencial de Auditoría Integral del Crédito público). Es también miembro del consejo científico de Attac Francia, de la red científica de Attac Bélgica, así como del Comité internacional de la Cuarta Internacional conocido como Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional. [1] Una versión más reducida de este artículo ha sido publicada en el diario digital publico.es (ver aquí y también en la web del CADTM, aquí ). [2] Reglamento (UE) Nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ... [3] C. Lapavitsas, A. Kaltenbrunner, G. Lambrinidis, D. Lindo, J. Meadway, J. Michell, J.P. Painceira, E. Pires, J. Powell, A. Stenfors, N. Teles : “The eurozone between austerity and default”, RMF, septiembre, 2010. http://www.researchonmoneyandfinanc... Ver asimismo, Éric Toussaint “Grecia-Alemania: ¿Quién debe a quién? (2) Los acreedores protegidos y el pueblo griego sacrificado”. Publicado el 11 de octubre de 2012, http://cadtm.org/Grecia-Alemania-Qu... [4] Los tipos exigidos, que eran del 4 % al 5,5 % en 2010-1011, se redujeron a alrededor del 1 % en 2012 ante las protestas surgidas desde diferentes lugares (incluyendo al gobierno irlandés, al que se le impuso también un tipo muy elevado a finales de 2010). Al reducir considerablemente los tipos de interés, los 14 Estados reconocieron de hecho que las tasas anteriormente exigidas eran exageradas. En 2010-2011 los intereses abonados por Grecia a Francia se elevaron a 437 millones de euros. Ver http://www.assemblee-nationale.fr/1... [5] Ver las revelaciones publicadas por el Wall Street Journal: http://blogs.wsj.com/economics/2013... Ver asimismo http://greece.greekreporter.com/201... [6] European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, The Second Economic Adjustment Programme for Greece, Fourth Review – abril 2014, p. 3, ver http://ec.europa.eu/economy_finance... El informe tiene 304 páginas.







FUENTE : http://cadtm.org/Si-Syriza-siguiera-al-pie-de-la#nb5-1

