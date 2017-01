ACCUEIL | POLITIQUE | ECONOMIE | SOCIETE | PAYS+DOSSIERS | FLASHS | TITRES Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) Le tourisme fournira 10% du PIB mondial en 2015 Tweet Touristes internationaux chinois et smartphones de la révolution numérique, deux facteurs importants de l'évolution du tourisme. (Source photo : www.jw.org)

par Pilar VALERO

MADRID, 17 avril 2015 (LatinReporters.com) - Face aux aléas de la politique et de l'économie depuis le début de la crise globale en 2008, le tourisme bénéficie d'une excellente santé et, d'ici fin 2015, il générera 7.800 milliards de dollars, soit 10% du produit intérieur brut mondial, assurant 284 millions d'emplois, 9,5% de ceux de la planète.



Ces chiffres ont été cités à Madrid au XVe Sommet mondial du WTTC (Conseil mondial du voyage et du tourisme) par son PDG, David Scowsill. Il a noté que le secteur a progressé en 2014 pour la cinquième année consécutive et plus rapidement que l'économie mondiale.



Dans son dernier rapport datant de mars, le WTTC évalue la croissance du tourisme à 3,7% pour 2015, après 3,5% en 2014. L'économie mondiale devrait progresser elle de 3,5% cette année, selon le Fonds monétaire international (FMI).



Sous le thème « Rupture et Réinvention », des leaders internationaux et un millier de délégués du secteur ont analysé les 15 et 16 avril le changement de tendances dans la consommation touristique et des facteurs géopolitiques, dont la menace du terrorisme mondial.



A ce propos, David Scowsill a souligné l'impact négatif de l'assassinat récent de « touristes innocents » en Tunisie et de jeunes étudiants au Kenya, deux destinations importantes.



Il a aussi estimé que la forte baisse des prix du pétrole, quoique profitant à de nombreux consommateurs, provoque « l'instabilité » des entreprises et des pays producteurs.



Poids du numérique et de la Chine



Mais la majorité des débats ont été dominés par l'impact des technologies numériques, qui ont révolutionné les modèles commerciaux dans le secteur hôtelier, les croisières, la location de véhicules et les compagnies aériennes.



« La croissance des applications mobiles modifie rapidement les habitudes de consommation et pas seulement parmi les jeunes voyageurs. Cela devient un facteur important du changement des règles du jeu dans notre secteur » a averti David Scowsill.



Il a comparé la nécessité de réinvention à celle qui découla de l'avènement des moteurs à réaction commerciaux, qui révolutionna le transport aérien et ouvrit l'ère du tourisme de masse.



Un autre facteur clé des nouvelles habitudes de consommation est le rôle grandissant des villes comme destination touristique, stimulé par la croissance de la classe moyenne dans de nombreux pays.



En Chine, plus de 25 millions de foyers appartiendront à cette catégorie en 2030, signala Tim Kitchin, directeur général d'Euromonitor International, lors du débat « Focus sur les villes : réinvention, différenciation et inspiration ».



Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), agence des Nations Unies basée à Madrid, les touristes internationaux chinois ont dépensé 165 milliards de dollars en 2014 (28% de plus qu'en 2013), soit, par nationalités, la plus large part des 1.245 milliards de dollars dépensés l'an dernier par l'ensemble des touristes internationaux. Les Étasuniens suivent avec 112 milliards de dollars (+7%).



Tim Kitchin a estimé que le succès touristique des villes dépendra de deux facteurs essentiels : leur connexion aux réseaux numériques et la qualité de leurs infrastructures. Comme d'autres intervenants, il releva que « les smartphones sont en train de modifier le comportement des voyageurs et leur façon de voyager, ce qui permet un marketing plus ciblé ».



Tourisme et gastronomie



En parallèle au XVe Sommet mondial du WTTC et dans le même centre madrilène de conventions se déroulait la XXIXe édition du Salon des Gourmets, animée par des milliers de professionnels du monde entier et la dégustation d'exquises spécialités ou nouveautés.



Gastronomie et culture sont de plus en plus liées à la promotion touristique. Invité d'honneur cette année, le Portugal exhibait notamment ses fameux fromages de l'Alentejo et des Açores, ses célèbres Vinho Verde et Porto, dont l'appellation d'origine est la plus ancienne au monde, et son produit phare, la morue, pour laquelle les Portugais affirment disposer de mille et une recettes.



