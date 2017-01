10% des touristes étrangers attirés par la cuisine espagnole Espagne / tourisme : Cáceres, capitale de la gastronomie 2015 Tweet Plaza Mayor de Cáceres. La tour de Bujaco et l'arc de l'Étoile marquent l'entrée principale de la vieille ville fortifiée. (Photo José María Sanchez Estévez)

MADRID, 19 février 2015 (LatinReporters.com) - En Estrémadure, à mi-chemin entre Madrid et Lisbonne, la ville de Cáceres est durant cette année 2015 la Capitale espagnole de la gastronomie. Elle ajoute ce titre passager à ceux, durables, de patrimoine de l'humanité (Unesco, 1986) et de troisième ensemble monumental européen (Conseil de l'Europe, 1968).



Selon Turespaña, organisme public chargé de promouvoir l'image internationale de l'Espagne comme destination touristique, 10% des 60,6 millions de visiteurs étrangers enregistrés dans le pays en 2013 ont justifié leur voyage par l'attrait de la variété et richesse de la cuisine espagnole.



Cette forte relation entre tourisme et gastronomie explique la désignation annuelle et la promotion, depuis 2012, d'une Capitale espagnole de la gastronomie. Logroño, dans la région vinicole de La Rioja, puis Burgos et la ville basque de Vitoria ont précédé tour à tour Cáceres. Toledo, autre joyau monumental, tentera de lui succéder en 2016.



Le vieux Cáceres historique au crépuscule. (Source photo : www.caceres.es)

« Où l'histoire, l'art et la gastronomie se rencontrent »



Cet événement annuel organisé par la Fédération espagnole de l'hôtellerie (FEHR) et la Fédération espagnole des journalistes et écrivains du tourisme (FEPET) suscite l'intérêt de l'Union européenne (UE).



Pedro Palacios, directeur général de la désormais institutionnelle « Capitale espagnole de la gastronomie », a participé ce mois de février en Grèce à un séminaire sur le développement touristique dans diverses régions d'Europe. Il avait été invité par la Commission européenne afin d'expliquer le succès du couple gastronomie-tourisme en Espagne, pays qui est la troisième puissance touristique mondiale, derrière la France et les États-Unis.



Autre preuve de succès : sous le titre « Où l'histoire, l'art et la gastronomie se rencontrent », l'influent New York Times a inclus Cáceres dans sa liste de 52 endroits à visiter en 2015. Il y a deux ans, le grand quotidien étasunien avait distingué de la même façon la ville de Burgos, alors Capitale espagnole de la gastronomie 2013. Cette année-là, Burgos avait vu le nombre de ses visiteurs augmenter de 7,54%.



Mets du terroir



À Cáceres et environs, au fil de promenades hors du temps en admirant l'ocre de tours, palais, châteaux, églises, maisons patriciennes et murailles, qui mêlent architectures romaine, arabe, gothique et de la Renaissance, le visiteur gastronome peut s'attabler autour de produits locaux.



Tapas de Cáceres (source photo : www.extremaduramente.com) Chanfaina (photo Marbregal) Torta del Casar (photo Molly SVH) Charcuterie, poivrons, cerises, huile d'olive, vin, agneau ou le fameux jambon ibérique et des fromages exportés dans le monde entier sont du terroir. Dans ces catégories, la province de Cáceres, dont la ville est le chef-lieu, détient huit appellations d'origine protégées.



L'un des mets locaux les plus connus et les plus prisés est la fameuse torta del Casar. Ce fromage onctueux de lait de brebis, vieilli pendant au moins 60 jours, se consomme dans sa croûte qui sert de récipient.



On peut citer aussi la chanfaina, plat traditionnel contenant viande et sang d'agneau, oignon, ail, laurier et piment enragé.



Routes et agenda gastronomiques



Durant 2015, Cáceres assure la promotion de routes gastronomiques telles que la Route du vin de Ribera del Guadiana (avec visites guidées de caves et de vignobles), la Route du jambon ibérique Dehesa de Extremadura (avec ateliers de découpe du jambon et safaris photographiques dans les paysages particuliers de la Dehesa) ou encore la Route du fromage (avec parcours de la vie quotidienne des artisans fromagers).



Fête de la San Jorge, patron de la ville de Cáceres. (Photo Alfonso Polo Haccart)

Et on ne peut oublier les nombreux établissements servant des tapas, sorte de version espagnole du mezzé grec ou turc. Ils fusionnent tradition et modernité pour contenter les gourmets de tous bords avec des recettes héritées des cultures romaine, arabe et juive, combinées à la cuisine espagnole traditionnelle ou nouvelle.



L'



Ainsi, par exemple en avril, la célébration de la San Jorge, patron de la ville, et les processions de la semaine sainte déclarées d'intérêt touristique international, ou, en juillet et août, le festival international de théâtre classique dans le théâtre romain de Mérida, ou encore, en novembre, le marché médiéval des trois cultures (juive, arabe et séfarade) sont autant d'événements qui seront accompagnés d'une offre gastronomique décuplée.



Article disponible en espagnol

