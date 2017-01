Le président amérindien est au pouvoir depuis 10 ans Bolivie - Evo Morales: référendum risqué sur sa continuité Partager Evo Morales avec Gabriela Zapata en 2015 : une relation qui fait beaucoup de bruit. (Source : Correo del Sur)

par Christian GALLOY

LA PAZ / MADRID, 18 février 2016 (LatinReporters.com) – L'Amérindien de gauche Evo Morales, président de la Bolivie depuis dix ans, soumet le 21 février à un référendum risqué une révision de l'article 168 de la



Scrutin risqué, car tributaire de l'usure naturelle du pouvoir, d'un déclin apparent de la gauche en Amérique du Sud, de scandales de corruption (réels ou fabriqués à des fins de déstabilisation) et de la chute des prix du gaz bolivien, liés aux prix internationaux du pétrole brut. Le dernier sondage autorisé pronostique la victoire du non.



Soumise à 6,5 millions d'électeurs, parmi une population totale de 10,4 millions de Boliviens, la révision de l'article 168 ferait passer de deux à trois les mandats présidentiels consécutifs autorisés par la Charte suprême de 2009. Un triomphe du oui autoriserait Evo Morales à briguer à nouveau la présidence fin 2019 dans l'espoir de la conserver cinq ans de plus.



Suite à sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2014, le chef de l'État a en fait déjà entamé un troisième mandat consécutif en janvier 2015. Mais la justice a permis que sa première investiture, en janvier 2006, ne soit pas prise en compte par la Constitution de 2009, celle-ci ayant instauré une nouvelle Bolivie, celle de « l'État unitaire social de droit plurinational communautaire ».



En résumé, Evo Morales, recordman actuel de longévité présidentielle sur le continent américain, voudrait ne clore qu'en 2025, année du bicentenaire de l'indépendance, un cycle de pouvoir qui totaliserait alors 19 années. Et ce durant non trois, mais bien quatre mandats.



Mais il faudrait que les urnes ne cessent de lui sourire. Or, le vote du 21 février « est le plus risqué pour Morales, car cette fois il n'affronte pas l'opposition bolivienne faible et atomisée, mais lui-même » estime l'analyste Lorena Cantó.



Usure naturelle de longs cycles de pouvoir



Le bilan économique et social d'Evo Morales est globalement positif. Même la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, pourtant peu appréciés à La Paz, ont salué une gestion couronnée par une croissance annuelle moyenne de plus de 5 %, une dette extérieure d'à peine 35 % du PIB et une réduction de l'extrême pauvreté de 38,2 % à 17 % de la population.



Il n'empêche que le premier président amérindien de la Bolivie doit surmonter, en premier lieu, l'usure naturelle de son pouvoir, accentuée par l'ambition de s'y perpétuer. Comme d'autres pays d'Amérique latine, la Bolivie penche-t-elle vers l'alternance après 10 ans de pouvoir du Mouvement vers le socialisme (MAS), le parti d'Evo Morales ?



En Argentine, le conservateur Mauricio Macri mit fin en novembre dernier à 12 ans de présidence kirchnériste. Au Venezuela, l'opposition conquit en décembre le Parlement, aux mains du chavisme depuis 16 ans. Et au Brésil, le pouvoir du Parti des travailleurs (PT) est chancelant après 13 ans de règne présidentiel.



Ces longs cycles de pouvoir de la gauche sud-américaine correspondent approximativement à l'apparition d'une nouvelle génération d'électeurs n'ayant connu d'autre pouvoir que celui-en place depuis leur arrivée à l'âge dit de raison. Cela favorise une alternance.



On serait ainsi tenté de comparer, du moins en démocratie, les cycles de pouvoir de gauche, du centre ou de droite à des cycles vitaux, donc physiologiquement limités et appelés à se succéder en alternance indéfinie.





Scandales réels ou supposés de corruption



Deux scandales de corruption compliquent aussi la victoire d'Evo Morales au référendum du 21 février.



Plus de vingt mandataires et élus du MAS présidentiel sont impliqués dans celui du Fonds indigène. Cette institution a octroyé, pour le développement de communautés autochtones, des aides millionnaires à des centaines de projets dont quelque 200 ne se sont jamais concrétisés. Le « trou » est évalué à 14,6 millions de dollars.



Le scandale des contrats conclus par le gouvernement avec l'entreprise chinoise CAMC Engineering (Camce), pour un total de 566 millions de dollars, semble plus grave pour ses répercussions électorales, car il a mis en cause très personnellement Evo Morales en pleine fin de campagne référendaire.



Début février, le journaliste Carlos Valverde montrait à la télévision le certificat de naissance d'un enfant issu de la relation d'Evo Morales avec Gabriela Zapata, gérante commerciale de la Camce en Bolivie depuis 2013.



Le président bolivien a reconnu cette relation, la circonscrivant à la période 2005-2007. Il a affirmé n'avoir plus, depuis, de liens avec Gabriela, adolescente à l'époque et âgée aujourd'hui de 28 ans. L'enfant naquit et mourut l'année même de leur séparation.



Mais les réseaux sociaux et la presse bolivienne ne cessent de publier ces derniers jours une photo d'Evo Morales entourant du bras Gabriela Zapata au carnaval de 2015. Le chef de l'État nie avoir menti sur la fin de leur relation, expliquant n'avoir pas reconnu la personne qui, comme tant d'autres, se fit alors photographier à ses côtés.



Épilogue provisoire : une commission parlementaire a été constituée le 16 février pour vérifier si les contrats conclus avec la Camce sont entachés ou non de trafic d'influence.



Evo Morales accuse les États-Unis de « guerre sale »



Le président bolivien a dit envisager l'expulsion du chargé d'affaires des États-Unis, Peter Brennan, l'accusant d'avoir fabriqué cette « guerre sale », comme le fait soupçonner sa rencontre avec le journaliste Carlos Valverde avant que ce dernier ne révèle la liaison d'Evo Morales avec Gabriela Zapata.



Selon le gouvernement de La Paz, Washington chercherait à miner la crédibilité de la gauche gouvernementale et à nuire aux investisseurs chinois en Bolivie et dans le reste de l'Amérique latine.



Enfin, ultime obstacle à une victoire d'Evo Morales au référendum constitutionnel du 21 février, sa politique sociale est freinée par la chute de 50 % des prix du gaz, principal produit d'exportation bolivien, suite à l'effondrement des prix pétroliers mondiaux.



En conclusion, les sondages, d'ordinaire très favorables à Evo Morales avant tout rendez-vous avec les urnes, affichaient un match nul à 40 % entre le oui et le non durant la majeure partie de la campagne référendaire. Mais le dernier sondage autorisé et le seul à être publié après l'éclatement du scandale de la Camce pronostiquait le 14 février 47 % de non contre à peine 28 % de oui, 25 % des électeurs étant encore indécis.



