Nouvel atout touristique de la ville des trois cultures Espagne - Tolède, capitale de la gastronomie 2016 Partager Vue crépusculaire de Tolède (photo Chensiyuan CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

TOLÈDE, 12 janvier 2016 (LatinReporters.com) – Cette année 2016, Tolède est en Espagne la Capitale de la gastronomie, renforçant la bonne table dans son offre touristique centrée sur le patrimoine historique, architectural et culturel.



Succédant à



Cette élection coïncide avec la commémoration du 30e anniversaire de la désignation de Tolède comme ville patrimoine de l'humanité (Unesco, 1986) et du 400e anniversaire de la mort de Miguel de Cervantes.



L'illustre écrivain situa le scénario de son Don Quichotte dans la région, Castille-La Manche, dont Tolède est le chef-lieu.



Appelée cité des trois cultures pour la longue coexistence entre ses murs, jusqu'à la fin du 15e siècle, de Juifs, musulmans et chrétiens, Tolède est l'une des destinations touristiques les plus prisées en Espagne. Elle attira trois millions de visiteurs en 2015.



Pour élever ce chiffre, la ville mise aussi sur sa participation à la Foire internationale du tourisme (FITUR) qui, du 20 au 24 janvier, sera comme chaque année à Madrid la vitrine touristique mondiale.



Perdrix à l'étouffée et queso manchego.

(Sources photos: yourspanishfoods.wordpress.com et Zerohun CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

Plats austères, mais d'une saveur intense



Dans sa candidature au titre de Capitale espagnole de la gastronomie, Tolède, préférée en finale à la ville andalouse de Huelva, a défini sa cuisine traditionnelle comme « un mélange de simplicité, celle de ses produits, et d'élévation due au génie de ses gens. Quelque chose de similaire à ce qui se produit dans Don Quichotte, où se fondent l'âme du peuple commun et une culture relevée ».



La gastronomie tolédane est basée sur des plats austères, mais d'une saveur intense, tels que le puchero et le cocido (deux variétés de pot-au-feu), les migas (miettes de pain dorées à la poêle), le pisto manchego (ratatouille de La Manche, mélange de légumes cuits à l'huile), des produits maraîchers, des escabèches (marinades), l'huile d'olive et des fromages.



D'autres apports typiques de la région sont la perdrix à l'étouffée (le plat vedette), l'agneau autochtone rôti, la poule dans son jus de cuisson enrichi (gallina en pepitoria), les pigeons rôtis, le massepain, le miel et les sucreries de couvents de religieuses.



Le fromage de La Manche (queso manchego) est l'un des plus connus au monde. Il est élaboré à partir de lait de brebis de la région, dont la maturation est au minimum de 60 jours.



Fait avec des amandes et du sucre et jouissant d'une appellation d'origine contrôlée, le massepain de Tolède est l'une des douceurs espagnoles les plus connues et les plus consommées lors des fêtes de Noël. On vient en excursion l'acheter sur la place Zocodover, dans le centre historique de Tolède.



Et pour les amateurs de bon vin, la région de Castille-La Manche abrite, sur 400.000 hectares et avec diverses appellations d'origine, le plus grand vignoble de la planète.



Tolède : place Zocodover lors de la célébration du Corpus Christi (photo Martin Putz CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

A seulement 70 km de Madrid, une étape touristique obligée



Tolède a programmé des événements de promotion tout au long de 2016, entre autres des journées gastronomiques et des visites de caves à vin ou de découverte du processus d'élaboration du fromage manchego.



Flâner dans les rues étroites et escarpées de l'impressionnant centre historique, dont plus de cent édifices et monuments justifient le titre de Patrimoine de l'humanité, ou contempler la beauté du paysage dans lequel s'insère la ville ouvre l'esprit et aussi l'appétit.



Entourée des eaux du Tage, aisément accessible au départ de Madrid, dont à peine 70 km la séparent, Tolède est une étape obligée pour les touristes internationaux qui débarquent dans la capitale de l'Espagne.



