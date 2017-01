ACCUEIL | POLITIQUE | ECONOMIE | SOCIETE | PAYS+DOSSIERS | FLASHS | TITRES Manger et respecter le monde Tourisme: Fitur 2017 met le cap sur la gastronomie et l'écologie Partager Fitur 2017: festival de couleurs pour promouvoir le Honduras (à gauche) et l'Indonésie (à dr.) - Photos Pilar Valero / LatinReporters.com

par Pilar VALERO

Madrid, 19 janvier 2017 (LatinReporters.com) – La 37ème Foire internationale du tourisme (Fitur) de Madrid invite à manger le monde avec une offre attractive de 165 pays. L'aimant de la bonne table et la promotion de destinations écologiques se distinguent parmi les nouvelles tendances de l'évasion.



À côté des centres touristiques les plus connus, les goûts se diversifient et l'écologie, la nature, les routes gastronomiques, sportives ou relatives à la santé sont très présentes dans cette grande vitrine mondiale d'un secteur qui remua 1,235 milliard de voyageurs en 2016, selon l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT).



«Escapades naturelles» comme au glacier Perito Moreno, rencontre avec des baleines dans les mers du sud, suivre les pas de Darwin dans le canal Beagle, lacs de Patagonie, réserves naturelles et vignobles ou cuisine créative sont quelques unes des expériences touristiques qu'offre le grand pavillon de l'Argentine, pays invité d'honneur cette année à la Fitur.



La forte offre touristique de l'Amérique Latine et des Caraïbes met en valeur leurs merveilles naturelles, le patrimoine culturel et conseille aussi de se guider par le goût et l'odorat pour découvrir une riche diversité gastronomique.



Le Mexique, première puissance touristique latino-américaine, présente la grande variété de ses atouts naturels, mais aussi des destinations moins connues comme Durango, Guerrero ou Puerto Morelos et la Ruta de los Cenotes, le plus grand réseau du monde de rivières souterraines que les Mayas considéraient comme sacré.



Le Chili invite pour sa part à découvrir l'un de ses trésors écologiques, la Patagonie verte chilienne, avec une proposition de vingt routes touristiques parcourant Los Lagos, région de grande biodiversité de flore et de faune.



Et l'une des destinations à la mode dans la région, Cuba, met aussi l'accent sur ses sites déclarés Patrimoine de l'Humanité et Réserves mondiales de la biosphère, comme la vallée de Viñales, où est cultivé le meilleur tabac du monde, et les plages des Cayos, entourées de récifs coralliens et très appréciées pour pratiquer la plongée.



Fitur 2017: présence de Taïwan et, au stand de la Corée du Sud, mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pyeongchang 2018. (Photos Pilar Valero / LatinReporters.com)

Dans un pavillon coloré, la Colombie fait parade de son patrimoine culturel et naturel, tandis que le Pérou, dont la gastronomie raffinée soulève des passions, suggère sur l'une des parois de son stand qu' «il y a un lieu où on ne parle pas de nourriture, mais de sentiment».



Les pays de l'Amérique centrale, qui concentrent 8 % de la biodiversité mondiale, ont fait à la Fitur une présentation conjointe de leur région, plaidant pour la protection des écosystèmes et pour un tourisme responsable qui contribue à améliorer le bien-être des communautés locales.



«Un tourisme qui soit moteur de développement», a dit le ministre du Tourisme du Costa Rica, Mauricio Ventura, entouré de représentants des autres pays centraméricains.



Parmi les destinations asiatiques se distinguent de petits pays tels que la Corée du Sud et Taïwan, dont les attraits pour le voyageur sont le tourisme de santé, l'innovation technologique et les traditions et trésors culturels.



«Le cœur de l'Asie» est la devise de Taïwan pour offrir notamment ses paysages exotiques, sa culture millénaire, ses marchés nocturnes et sa gastronomie variée.



Dans les tendances du voyage, la bonne table est de plus en plus un attrait de premier ordre qu'aucun pays n'a oublié de mettre en valeur à la Fitur.



La foire internationale a vu Huelva hériter pour 2017 du titre de Capitale espagnole de la gastronomie, détenu en 2016 par Tolède. De quoi attirer davantage les touristes dans la ville andalouse et faire connaître, selon ses représentants à la Fitur, son jambon ibérique, ses crevettes blanches, ses fruits rouges et ses grands vins.



Artículo disponible en español

