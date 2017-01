ACCUEIL | POLITIQUE | ECONOMIE | SOCIETE | PAYS+DOSSIERS | FLASHS | TITRES Promotion de 165 pays et régions Tourisme - FITUR 2016, le tour du monde et d'Espagne à Madrid Partager A l'entrée de la FITUR 2016, groupe de promotion de l'événement. (Photo Pilar Valero / LatinReporters.com)

par Pilar VALERO

MADRID, 22 janvier 2016 (LatinReporters.com) – Les destinations touristiques les plus attractives du monde entier s'exhibent à la Foire Internationale du Tourisme (FITUR) de Madrid, avec une présence notable de l'Amérique latine et des pays dits « tigres asiatiques ».



Le réalisme magique de la Colombie, le cœur du monde maya au Guatemala, les stations balnéaires spectaculaires de Cuba, la diversité du Mexique, la route des étoiles du Chili, l'écologie unique de l'exotique Taiwan ou les saveurs péruviennes sont des exemples d'une offre touristique qui, mêlant héritage culturel et sites naturels de la planète, séduit de plus en plus aussi par la gastronomie.



Composition de fleurs au stand de la Colombie (FITUR 2016 - photo Pilar Valero / LatinReporters.com)

10 % du produit intérieur brut mondial



Avec plus de 9.500 sociétés et institutions (3 % de plus qu'en 2015), 165 pays et régions promeuvent à la FITUR 2016 leur industrie touristique. Le secteur représente 10 % du PIB mondial et est pour de nombreuses nations un moteur vital de développement et de création d'emplois.



Le tourisme international a progressé de 4 % en 2015 (1,184 milliard de voyageurs), la France demeurant le premier récepteur, suivi par les États-Unis, l'Espagne et la Chine, selon les chiffres diffusés cette semaine par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), dont le siège est à Madrid.



La plus grande augmentation de touristes a été enregistrée en Europe (5 %), devant le continent américain (4,9 %), l'Asie-Pacifique (4,8 %) et le Moyen-Orient (3,1 %), tandis que les visites en Afrique ont chuté de 3,3 % suite à l'impact de récentes attaques terroristes.



Pour l'Espagne, 2015 a été la meilleure année touristique de son histoire, grâce à 68 millions de touristes internationaux et à la relance de la demande nationale.



À cette 36e édition de la FITUR (20-24 janvier 2016), toutes les régions d'Espagne sont représentées. Invitée d'honneur, l'Andalousie offre une ample vision de son riche patrimoine historico-culturel, de ses plages, paysages, folklore, loisirs et gastronomie.







Le Guatemala exhibe sa richesse archéologique maya (FITUR 2016 - photo Pilar Valero / LatinReporters.com)

L'Amérique latine protagoniste



L'Amérique Latine accroît chaque année son rôle de protagoniste de la FITUR. Ses grands pavillons colorés attirent des milliers de visiteurs en offrant danses traditionnelles, artisanat et dégustation de mets et boissons typiques.



« La Colombie est Réalisme Magique », dit à la foire de Madrid le slogan de promotion touristique de ce pays, qui met l'accent sur la diversité de paysages répartis, toute l'année, dans les trois étages de ses zones climatiques: chaudes, tempérées ou froides.



Le Mexique, dixième puissance touristique mondiale, occupe l'un des plus grands stands de la FITUR. Il y montre en vidéo la richesse de ses paysages, de sa culture et de sa gastronomie.



Cuba se définit comme synthèse de qualités : authentique comme ses gens, attirante comme ses plages, surprenante comme ses villes, contrastée comme ses sites naturels et admirable comme sa culture.



Tandis que le Chili, « terre de contrastes », invite à suivre la « route des étoiles » et souligne que ses conditions géographiques et climatiques en font un paradis pour les observations astronomiques.



Au stand de Taiwan, l'ambassadeur Simón S. Y. KO (FITUR 2016 - photo Pilar Valero / LatinReporters.com)

Jeux olympiques en août à Rio de Janeiro



Le géant sud-américain, le Brésil, prône huit destinations touristiques, dont Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas et Foz do Iguaçu, sans oublier les Jeux olympiques qu'accueillera Rio du 5 au 21 d'août.



L'Argentine inaugure à la FITUR une nouvelle stratégie alliant secteurs public et privé pour se promouvoir dans le monde. Suggérant de nouvelles routes touristiques, son vaste stand offre spectacles de tango et dégustation de mets et vins argentins.



Le Pérou, lui, présente comme l'une des meilleures au monde sa gastronomie, qui a situé des produits oubliés dans des menus avant-gardistes. Le pays met aussi en valeur ses importants sites archéologiques ou de belle architecture coloniale, comme Cuzco.



Le Venezuela vante ses paysages naturels et, au départ de la frontière avec le Brésil, la route touristique Manaos-Margarita.



Les centres historiques et la richesse écologique de l'Uruguay, la route jésuitique et le rhum du Paraguay, les vestiges de l'ancienne civilisation maya du Guatemala, la terre des volcans et la Route du Café du Salvador ou les réserves naturelles du Honduras et du Costa Rica complètent l'offre touristique latino-américaine.



Stand de la Corée du Sud (FITUR 2016 - photo Pilar Valero / LatinReporters.com)

L'Asie, entre modernité et tradition



L'attrait de l'Asie et ses contrastes entre modernité et tradition font de ce continent un aimant pour touristes internationaux. À côté de la puissance de la Chine ou du Japon, les plus petits, tels la Corée du Sud et Taiwan, démontrent aussi une grande vigueur à la FITUR.



Parmi les points forts points de Taiwan se situent ses marchés populaires nocturnes, son écologie unique, sa gastronomie raffinée et sa condition de paradis du thé.



La Corée du Sud exhibe son patrimoine naturel reconnu par l'Unesco et une culture traditionnelle qui cohabite en harmonie avec la vie urbaine palpitante et un développement technologique surprenant.



La FITUR, vitrine de destinations de rêve, est aussi et peut-être surtout un marché où se concluent d'importants contrats. La grande foire annuelle madrilène prend ainsi le pouls des tendances et de l'évolution de l'économie touristique.



Elle est avec la ITB (Internationale Tourismus-Börse) de Berlin et la WTM (World Travel Market) de Londres le plus important rendez-vous des professionnels du tourisme mondial. – Les destinations touristiques les plus attractives du monde entier s'exhibent à la Foire Internationale du Tourisme (FITUR) de Madrid, avec une présence notable de l'Amérique latine et des pays dits « tigres asiatiques ».Le réalisme magique de la Colombie, le cœur du monde maya au Guatemala, les stations balnéaires spectaculaires de Cuba, la diversité du Mexique, la route des étoiles du Chili, l'écologie unique de l'exotique Taiwan ou les saveurs péruviennes sont des exemples d'une offre touristique qui, mêlant héritage culturel et sites naturels de la planète, séduit de plus en plus aussi par la gastronomie.Avec plus de 9.500 sociétés et institutions (3 % de plus qu'en 2015), 165 pays et régions promeuvent à la FITUR 2016 leur industrie touristique. Le secteur représente 10 % du PIB mondial et est pour de nombreuses nations un moteur vital de développement et de création d'emplois.Le tourisme international a progressé de 4 % en 2015 (1,184 milliard de voyageurs), la France demeurant le premier récepteur, suivi par les États-Unis, l'Espagne et la Chine, selon les chiffres diffusés cette semaine par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), dont le siège est à Madrid.La plus grande augmentation de touristes a été enregistrée en Europe (5 %), devant le continent américain (4,9 %), l'Asie-Pacifique (4,8 %) et le Moyen-Orient (3,1 %), tandis que les visites en Afrique ont chuté de 3,3 % suite à l'impact de récentes attaques terroristes.Pour l'Espagne, 2015 a été la meilleure année touristique de son histoire, grâce à 68 millions de touristes internationaux et à la relance de la demande nationale.À cette 36e édition de la FITUR (20-24 janvier 2016), toutes les régions d'Espagne sont représentées. Invitée d'honneur, l'Andalousie offre une ample vision de son riche patrimoine historico-culturel, de ses plages, paysages, folklore, loisirs et gastronomie. Tolède , capitale espagnole de la gastronomie 2016, fait pour sa part apprécier les saveurs de la région de Castille-La Manche.L'Amérique Latine accroît chaque année son rôle de protagoniste de la FITUR. Ses grands pavillons colorés attirent des milliers de visiteurs en offrant danses traditionnelles, artisanat et dégustation de mets et boissons typiques.« La Colombie est Réalisme Magique », dit à la foire de Madrid le slogan de promotion touristique de ce pays, qui met l'accent sur la diversité de paysages répartis, toute l'année, dans les trois étages de ses zones climatiques: chaudes, tempérées ou froides.Le Mexique, dixième puissance touristique mondiale, occupe l'un des plus grands stands de la FITUR. Il y montre en vidéo la richesse de ses paysages, de sa culture et de sa gastronomie.Cuba se définit comme synthèse de qualités : authentique comme ses gens, attirante comme ses plages, surprenante comme ses villes, contrastée comme ses sites naturels et admirable comme sa culture.Tandis que le Chili, « terre de contrastes », invite à suivre la « route des étoiles » et souligne que ses conditions géographiques et climatiques en font un paradis pour les observations astronomiques.Le géant sud-américain, le Brésil, prône huit destinations touristiques, dont Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas et Foz do Iguaçu, sans oublier les Jeux olympiques qu'accueillera Rio du 5 au 21 d'août.L'Argentine inaugure à la FITUR une nouvelle stratégie alliant secteurs public et privé pour se promouvoir dans le monde. Suggérant de nouvelles routes touristiques, son vaste stand offre spectacles de tango et dégustation de mets et vins argentins.Le Pérou, lui, présente comme l'une des meilleures au monde sa gastronomie, qui a situé des produits oubliés dans des menus avant-gardistes. Le pays met aussi en valeur ses importants sites archéologiques ou de belle architecture coloniale, comme Cuzco.Le Venezuela vante ses paysages naturels et, au départ de la frontière avec le Brésil, la route touristique Manaos-Margarita.Les centres historiques et la richesse écologique de l'Uruguay, la route jésuitique et le rhum du Paraguay, les vestiges de l'ancienne civilisation maya du Guatemala, la terre des volcans et la Route du Café du Salvador ou les réserves naturelles du Honduras et du Costa Rica complètent l'offre touristique latino-américaine.L'attrait de l'Asie et ses contrastes entre modernité et tradition font de ce continent un aimant pour touristes internationaux. À côté de la puissance de la Chine ou du Japon, les plus petits, tels la Corée du Sud et Taiwan, démontrent aussi une grande vigueur à la FITUR.Parmi les points forts points de Taiwan se situent ses marchés populaires nocturnes, son écologie unique, sa gastronomie raffinée et sa condition de paradis du thé.La Corée du Sud exhibe son patrimoine naturel reconnu par l'Unesco et une culture traditionnelle qui cohabite en harmonie avec la vie urbaine palpitante et un développement technologique surprenant.La FITUR, vitrine de destinations de rêve, est aussi et peut-être surtout un marché où se concluent d'importants contrats. La grande foire annuelle madrilène prend ainsi le pouls des tendances et de l'évolution de l'économie touristique.Elle est avec la ITB (Internationale Tourismus-Börse) de Berlin et la WTM (World Travel Market) de Londres le plus important rendez-vous des professionnels du tourisme mondial.

Artículo disponible en español

Suivre @LatinReporters

ARTICLES ET DOSSIERS LIÉS Tolède, capitale espagnole de la gastronomie 2016 Page Tourisme Page Espagne Recherche personnalisée VOIR AUSSI Tolède, capitale espagnole de la gastronomie 2016 Page Tourisme Page Espagne NOUS CONTACTER Rédaction Christian Galloy directeur Pilar Valero directora adjunta Publicité REPRODUCTION

L'article ci-contre peut être reproduit en l'attribuant, avec lien, à son auteur et à LatinReporters.com ACCUEIL | POLITIQUE | ECONOMIE | SOCIETE | PAYS+DOSSIERS | FLASHS | TITRES Cet article peut être reproduit en l'attribuant, avec lien, à son auteur et à LatinReporters.com

© LatinReporters.com - Amérique latine - Espagne