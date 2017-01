Ecuador, Chile, Honduras, México, Venezuela, Argentina América Latina - Elecciones 2017: calendario, análisis Compartir De izda. a dcha.: Lenín Moreno, candidato a la presidencia de Ecuador y delfín del presidente saliente Rafael Correa; el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que buscará su reelección, y el expresidente de Chile Sebastián Piñera, probable candidato a un nuevo mandato presidencial. (Fotos agencia Andes, Daniel Malpica y Gobierno de Chile - Composición LatinReporters)

I. CALENDARIO ELECTORAL 2017 19 de febrero ECUADOR , elecciones presidenciales (segunda vuelta eventual el 2 de abril), elecciones legislativas y consulta popular, que propone la prohibición para servidores públicos tener bienes o capitales en paraísos fiscales. 12 de marzo HONDURAS , elecciones primarias con vistas a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de noviembre. 4 de junio MÉXICO , elecciones en 4 de los 32 Estados federados: México (gobernador), Nayarit (gobernador, diputados locales, alcaldías), Veracruz (alcaldías) y Coahuila (gobernador, diputados locales, alcaldías). final de junio VENEZUELA , elecciones regionales (gobernadores y Consejos legislativos regionales) - Inicialmente previstas para diciembre de 2016 antes de ser aplazadas. La fecha exacta de su celebración sigue desconocida. 2 de julio CHILE , elecciones primarias con vistas a las elecciones presidenciales y legislatives de noviembre. 13 de agosto ARGENTINA , elecciones primarias obligatorias para todos los partidos o coaliciones con vistas a las legislativas de octubre. 22 de octubre ARGENTINA , elecciones legislativas para renovar un tercio de los senadores y la mitad de los diputados. 19 de noviembre CHILE , elecciones presidenciales (segunda vuelta eventual el 17 de diciembre) y elecciones legislativas y regionales 26 de noviembre HONDURAS , elecciones presidenciales, legislativas y municipales final de diciembre VENEZUELA , elecciones municipales (la fecha exacta sigue desconocida).

II. 2017, AÑO ELECTORAL CORRIENTE EN AMÉRICA LATINA, BAJO RESERVA DEL EFECTO TRUMP

por Christian GALLOY



MADRID, 19 de enero de 2017 (latinReporters.com) - Elecciones presidenciales en Ecuador, en Chile y en Honduras y otros escrutinios en México, en Venezuela y en Argentina dominan el calendario electoral de América Latina en 2017.



Bajo reserva de incertidumbres ligadas a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se trata de un año electoral corriente a la espera de 2018, que será de gran efervescencia regional.



El año próximo, las elecciones presidenciales agitarán en efecto a Brasil y México, principales potencias latinoamericanas, a una Colombia teóricamente pacificada, una Venezuela donde el chavismo jugará tal vez su última carta, así como a Paraguay y Costa Rica. Mientras que en Cuba, Raúl Castro deberá en principio ceder su liderazgo.



Se podrá entonces afinar el diagnóstico sobre la amplitud o los límites y el carácter duradero o no del cambio de ciclo político en el subcontinente americano, ampliamente dominado por diversas izquierdas durante los tres primeros lustros de este siglo.



Este diagnóstico de 2018 estará influenciado por el efecto Trump al sur del Río Grande. En América Latina, el nacionalismo económico y la política antiinmigración del nuevo presidente de los Estados Unidos podrían dañar a los mandatarios y candidatos íntimamente conectados con Washington.



Ello no impide que escrutinios y sorpresas eventuales de 2017 no carezcan de interés y serán necesariamente incluidos en el análisis global.



Ecuador: Rafael Correa no es candidato



Las elecciones presidenciales y legislativas del 19 de febrero en Ecuador serán cruciales para la “revolución ciudadana” socialista del presidente saliente Rafael Correa. Después de diez años en el poder, no se presentará y su partido, Alianza País, está confrontado a una delicada situación económica unida a la caída del precio del petróleo bruto, principal recurso nacional.



Más inclinado al diálogo que Correa, del que fue vicepresidente hasta 2013, Lenín Moreno es el candidato presidencial de Alianza País.



Enviado especial de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad durante tres años (2013-2016), él mismo parcialmente paralítico y moviéndose en una silla de ruedas, Moreno encarna un cambio en la continuidad.



A la cabeza de las encuestas, no tiene sin embargo asegurado ganar una probable segunda vuelta que podría unir a la mayor parte de los electores de los otros siete candidatos, principalmente los del ex-banquero Guillermo Lasso y de la socialcristiana Cynthia Viteri.



Con la reforma constitucional instaurando la reelección sin limitaciones en el número de mandatos que entrará en vigor el próximo 24 de mayo, Rafael Correa podría eventualmente optar de nuevo a la presidencia en 2021.



A veces tachado de autoritarismo, conserva en su activo diez años de una estabilidad desconocida hasta entonces en Ecuador, el desarrollo substancial de las infraestructuras y la reducción de la pobreza y las desigualdades.



Chile: el socialismo perjudicado por la impopularidad de Michelle Bachelet



En Chile, la sucesión de la socialista Michelle Bachelet, que no puede optar a una nueva presidencia consecutiva el 19 de noviembre, podría restituir el poder a la derecha, que ganó las municipales de octubre de 2016. El expresidente de centroderecha Sebastián Piñera es el favorito de los pre-sondeos, seguido por el periodista y senador independiente Alejandro Guillier.



El antiguo presidente socialista Ricardo Lagos ocupa la tercera plaza. Está perjudicado por la impopularidad actual de Bachelet, víctima del fracaso o la insuficiencia de reformas sociales prometidas y del estallido de un escándalo de corrupción que implica a su hijo.



Habrá que esperar a las elecciones primarias del 2 de julio para saber si se mantendrán las coaliciones tradicionales de centro izquierda y de derecha, denominadas hoy respectivamente Nueva Mayoría y Chile Vamos. El escrutinio primario está abierto a los partidos y coaliciones que designarían así a sus candidatos a las elecciones presidenciales y legislativas del 19 de noviembre.





Honduras: y si José Manuel Zelaya fuera candidato a la presidencia...



El presidente actual de Honduras, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional (derecha), buscará su reelección en las presidenciales del 29 de noviembre, que se decidirán en un único turno por mayoría simple. A mediados de este mes de enero, diez meses antes del escrutinio, es el favorito.



Todos sus adversarios serán conocidos el 12 de marzo, dia de la celebración de primarias con vistas a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de noviembre.



Recordemos que en junio de 2009, un golpe de Estado político-militar destituyó al presidente hondureño José Manuel Zelaya, convertido en aliado del venezolano Hugo Chávez, para impedirle abrir por referéndum la vía a la reelección presidencial.



Por su parte, Juan Orlando Hernández no ha sido amenazado por los tanques cuando obtuvo en 2015 de la Corte Suprema de Justicia una polémica derogación del artículo 239 de la Constitución que prohibía la reelección.



Irónicamente, esta derogación permitiría a José Manuel Zelaya intentar reconquistar de nuevo la presidencia. Durante la campaña electoral de 2013, su mujer, Xiomara Castro de Zelaya, figuró durante mucho tiempo como favorita antes de ser vencida con un 28,78 % de los votos frente al 36,89 % de Hernández, el porcentaje más bajo obtenido por un presidente de Honduras desde la reinstauración democrática en 1982.



Las denuncias de fraude electoral introducidas entonces por el Partido Libertad y Refundación (Libre) de la pareja Zelaya no han prosperado.



México: el PRI gubernamental acosado



En México, país directamente golpeado por el nacionalismo económico y la política antiinmigración de Donald Trump, las elecciones regionales del 3 de junio en 4 de los 32 Estados federales, principalmente el de México, medirán parcialmente la evolución de la opinión antes de las presidenciales de 2018.



En las elecciones regionales de junio de 2016, convocadas en 12 de los Estados federales, el PRI (Partido Revolucionario Institucional) del presidente de centroderecha Enrique Peña Nieto había cosechado un duro revés.



Según pre-sondeos, el PRI sería adelantado en 2018 en la carrera por la presidencia por el Partido de Acción Nacional (PAN, derecha), e incluso por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) del infatigable Andrés Manuel López Obrador.



Venezuela: incertidumbre sobre las elecciones regionales y municipales



Las elecciones regionales inicialmente previstas para diciembre de 2016 en Venezuela se deberían celebrar en una fecha indeterminada a finales del primer semestre. La guerra económica de la que el presidente chavista Nicolás Maduro acusa a la oposición justificó su postergación.



El triunfo de la oposición en las legislativas de diciembre de 2015 y el actual marasmo socio-económico unido al desplome de los precios petroleros (inflación del 700 % y contracción del PIB del 10 %, según estimaciones del FMI para 2016) parecen sin embargo llevar al gobierno a retrasar cualquier cita con las urnas.



La celebración tanto de las elecciones regionales como de las municipales, previstas para el final del segundo semestre, permanece así incierta. La hora de la verdad para el chavismo y para la oposición dividida será sin duda la elección presidencial de 2018.



Argentina: Cristina Kirchner senadora?



En Argentina, las elecciones legislativas del 22 de octubre renovarán la mitad de los diputados y un tercio de los senadores. Para sostener su ambición de ser reelegido en 2019, el presidente neoliberal Mauricio Macri, en el puesto desde diciembre de 2015, necesita un refuerzo parlamentario de su coalición Cambiemos, minoritaria en las dos Cámaras.



Pero 2016, su primer año de gestión, ha estado marcado por la recesión económica y la protesta social. Según el diario “Le Monde”, la “revolución de la alegría” prometida por Macri está ya ensombrecida por la supresión de 200.000 empleos públicos, una inflación anual del 40 %, una recesión del 2,4% y el aumento de la pobreza que sufre un tercio de los 42 millones de argentinos, confrontados a la explosión de los precios de los transportes, el gas, el agua, la electricidad, etc., tras la supresión de las subvenciones a los servicios públicos.



Una ventaja de Macri es la división de los peronistas. Pero, según los sondeos, la peronista de izquierdas Cristina Kirchner, presidenta de Argentina de 2007 a 2015 (la Constitución le impidió optar a un tercer mandato consecutivo), ganaría holgadamente un escaño de senadora si se presentase el próximo 22 de octubre por la provincia estratégica de Buenos Aires.



