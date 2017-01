10% de los turistas extranjeros atraídos por la cocina española España / turismo : Cáceres, capital de la gastronomía 2015 Tweet Plaza Mayor de Cáceres. La torre de Bujaco y el arco de la Estrella señalan la entrada principal de la vieja ciudad amurallada. (Foto José María Sanchez Estévez)

MADRID, 19 de febrero de 2015 (LatinReporters.com) - En Extremadura, a medio camino entre Madrid y Lisboa, la ciudad de Cáceres es durante este año 2015 la Capital española de la gastronomía. Añade este título temporal a los permanentes de patrimonio de la humanidad (Unesco, 1986) y del tercer conjunto monumental europeo (Consejo de Europa, 1968).



Según Turespaña, organismo público encargado de promover la imagen internacional de España como destino turístico, un 10% de los 60,6 millones de visitantes extranjeros registrados en el país en 2013 han justificado su viaje por el atractivo de la variedad y riqueza de la cocina española.



Esta intensa relación entre turismo y gastronomía explica la designación anual y la promoción, desde 2012, de una Capital española de la gastronomía. Logroño, en la región vinícola de La Rioja, después Burgos y la ciudad vasca de Vitoria han precedido sucesivamente a Cáceres. Toledo, otra joya monumental, intentará sucederla en 2016.



Cáceres : la vieja ciudad histórica en el crepúsculo. (Fuente foto : www.caceres.es)

“Donde la historia, el arte y la gastronomía se encuentran”



Este acontecimiento anual organizado por la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET) suscita el interés de la Unión Europea (UE).



Pedro Palacios, director general de la ya institucionalizada “Capital española de la gastronomía” ha participado este mes de febrero en Grecia en un seminario sobre el desarrollo turístico en diversas regiones de Europa. Había sido invitado por la Comisión Europea para explicar el éxito de la combinación gastronomía-turismo en España, país que es la tercera potencia turística mundial, detrás de Francia y Estados Unidos.



Otra prueba de éxito: bajo el título “Donde la historia, el arte y la gastronomía se encuentran”, el influyente New York Times ha incluido a Cáceres en su lista de 52 lugares a visitar en 2015. Hace dos años, el importante diario estadounidense había distinguido de la misma manera a la ciudad de Burgos, entonces Capital española de la gastronomía 2013. Ese año, Burgos vio aumentar el número de sus visitantes en un 7,54%.



Manjares de esta tierra



En Cáceres y alrededores, en el curso de paseos fuera del tiempo admirando el ocre de torres, palacios, castillos, iglesias, casas señoriales y murallas, que mezclan la arquitectura romana, árabe, gótica y renacentista, el visitante gastrónomo puede saborear productos locales.



Tapas de Cáceres (fuente foto www.extremaduramente.com) Chanfaina (foto Marbregal) Torta del Casar (foto Molly SVH) Embutidos, pimentón, cerezas, aceite de oliva, cordero o el famoso jamón ibérico y quesos exportados por todo el mundo son de esta tierra. En esas categorías, la provincia de Cáceres, de la cual la ciudad es la capital, tiene ocho denominaciones de origen protegidas.



Uno de los manjares locales más conocido y más apreciado es la famosa torta del Casar. Este untuoso queso de leche de oveja, madurado durante al menos 60 días, se consume en su corteza que sirve de recipiente.



Se puede citar también la chanfaina, plato tradicional que contiene carne y sangre de cordero, cebolla, ajo, laurel y guindilla.



Rutas y agenda gastronómicas



Durante 2015, Cáceres promociona rutas gastronómicas, tales como la Ruta del vino Ribera del Guadiana, con visitas guiadas a bodegas y viñedos, la Ruta del Jamón ibérico Dehesa de Extremadura, con talleres de corte de jamón y safaris fotográficos en los peculiares paisajes de la Dehesa, o la Ruta del Queso con un recorrido por la vida cotidiana de los artesanos queseros.



Fiesta de San Jorge, patrón de la ciudad de Cáceres. (Foto Alfonso Polo Haccart)

Y no podían faltar los numerosos locales de tapas, en los que se fusionan tradición y vanguardia para contentar a públicos de todos los gustos con recetas heredadas de las culturas romana, árabe y judía, unidas a la cocina tradicional española y a las nuevas tendencias.



La



Así, por ejemplo en abril, la celebración de la fiesta de San Jorge, patrón de la ciudad, y las procesiones de la Semana Santa declaradas de interés turístico internacional, o, en julio y agosto, el festival internacional de teatro clásico en el teatro romano de Mérida, o también, en noviembre, el mercado medieval de las tres culturas (judía, árabe y sefardí) son destacados acontecimientos que estarán acompañados de una duplicada oferta gastronómica.



Artículo disponible en francés

