Reavivado el recuerdo del intervencionismo de EEUU en América Latina Venezuela : el paso en falso de Obama refuerza a Maduro Tweet El presidente venezolano Nicolás Maduro muestra el 10 de marzo de 2015 ante la Asamblea Nacional una carta de Fidel Castro felicitándole por su firmeza frente a Estados Unidos. (Fuente foto : www.nicolasmaduro.org.ve)

CARACAS / MADRID, 14 de marzo de 2015 (LatinReporters.com) – Calificando a Venezuela de "amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos", el presidente Barack Obama ha reforzado paradójicamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, ya que Washington se encuentra acusado de haber dado un paso en falso que reaviva el mal recuerdo de su intervencionismo en América Latina.



Más allá de la del presidente Maduro, las reacciones críticas llegan de diversos gobiernos latinoamericanos, pero también de sectores de la oposición venezolana e incluso del New York Times.



"Yo, Barack Obama (…) considero que la situación en Venezuela (…) constituye una amenaza extraordinaria e inhabitual para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Es por eso que declaro la emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza".



Estas palabras están incluidas en el decreto que ha reforzado el 9 de marzo las sanciones contra responsables venezolanos acusados por Washington de violaciones de los derechos humanos. El encarcelamiento del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, por su presunta implicación en una tentativa abortada de golpe de Estado, es considerada como la más reciente de tales violaciones.



"El paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado contra Venezuela", ha replicado Nicolás Maduro al decreto de Barack Obama. También ha solicitado a la Asamblea Nacional, que debería satisfacerle el domingo, seis meses de poderes especiales para responder a la "agresión imperialista".



"Flaco servicio" a la oposición venezolana



El 12 de marzo, la Iglesia venezolana, habitualmente crítica con el régimen bolivariano, reprendía también a Washington a través del cardenal Jorge Urusa Savino, arzobispo de Caracas. Le "parece" al prelado "una exageración del Gobierno norteamericano afirmar que Venezuela sea una amenaza para la seguridad interna de EE.UU."



Añade que "esa afirmación es inaceptable por las consecuencias que puede tener para todos los venezolanos, no solamente para el Gobierno".



Por parte de la oposición, el gobernador del Estado venezolano de Lara, Henri Falcón, ha calificado el decreto de Barack Obama de "documento amenazante, irrespetuoso, injerencista y por supuesto inamistoso, eso no lo podemos compartir, independientemente de la visión que tengamos frente al Gobierno (venezolano)".



Según este miembro de la Mesa de la unidad democrática (MUD), que reagrupa a todos los partidos antichavistas, Estados Unidos acaba de "hacer un flaco servicio a la oposición", pues este decreto ha desviado la atención "de las prioridades del país en los actuales momentos, el problema de la crisis alimentaria, el problema de la inflación, el problema del desabastecimiento".



Mismo diagnóstico en el New York Times. El 12 de marzo, uno de los tres editoriales del gran diario de referencia de los demócratas estadounidenses consideraba que las sanciones anunciadas por la Casa Blanca contra Venezuela podrían reforzar al presidente Maduro. Así lo había comprendido éste, organizando rápidamente manifestaciones patrióticas contra la terminología agresiva de Barack Obama, advirtiéndole que le costaría caro en el terreno diplomático.



"Lenguaje impropio para una potencia global"



"Nadie tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano ni a declararlo, sin fundamento alguno, como amenaza a su seguridad nacional", ha asegurado el gobierno cubano apoyando a Venezuela.



"La gravedad de esta acción ejecutiva ha puesto en alerta a los gobiernos de América Latina y el Caribe", añade La Habana.



Se trata del primer enfrentamiento pública de Cuba con Estados Unidos desde que los dos países anunciaron el pasado 17 de diciembre su intención de renovar las relaciones diplomáticas.



Aliado también de Caracas, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha estimado que se trata de una "broma de mal gusto" por parte de Washington, "que nos recuerda las horas más oscuras de nuestra América, cuando recibíamos invasiones y dictaduras impuestas por el imperialismo".



"¿Entenderán que Latinoamérica ya cambió?", se preguntó.



En Buenos Aires, el ministerio de Asuntos Exteriores argentino ha expresado en un comunicado su "consternación por la dureza inusual de los términos, casi amenazantes (del decreto de Barack Obama)".



En el mismo comunicado, Argentina "llama al Gobierno de los Estados Unidos para que evite el uso de un lenguaje impropio para un país de su importancia y responsabilidad como potencia global".



Hay, "en el fondo, la amenaza, por Obama, de invadir Venezuela", ha afirmado por su parte el presidente boliviano Evo Morales, citado por la agencia de prensa oficial ABI.



Es por ello que "condenamos, repudiamos, no aceptamos, en el siglo XXI, esta clase de intervención de Estados Unidos", añadió, haciendo un llamamiento a organizar reuniones de urgencia de los organismos regionales Celac y Unasur "frente a la agresión americana".



Los 12 países de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) deben precisamente debatir, este 14 de marzo cerca de Quito a nivel de ministros de Exteriores, lo que varios de ellos califican de "injerencia" de Washington en la política de Venezuela.



¿Próxima Cumbre de las Américas desvalorizada?



El secretario general de Unasur, el ex-presidente colombiano Ernesto Samper, desea evitar una confrontación con Estados Unidos. Pero, según él, es preciso definir si lo esencial es "un multilateralismo que compartimos todos" o si existe un espacio para "expresiones unilaterales" como la de Estados Unidos considerando a Venezuela como una "amenaza", lo que Samper califica de inaceptable.



Incluso Rusia hace oír su voz. Recordando los "estrechos lazos de amistad" y "la asociación estratégica" entre Moscú y Caracas, un comunicado del ministerio ruso de Exteriores ha acusado el 12 de marzo a Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela, advirtiendo que la desestabilización de este país amenazaría tanto la democracia venezolana como al conjunto de América Latina.



¿La tensión entre Washington y Caracas y el recuerdo reavivado del intervencionismo estadounidense desvalorizán la VII Cumbre de las Américas, el 10 y 11 de abril en Panamá? Reuniendo por primera vez alrededor de la misma mesa a Barack Obama y al presidente cubano Raúl Castro, esta cumbre debía simbolizar la reconciliación definitiva de Estados Unidos y América Latina.



Antes de la Cumbre de las Américas, bajo pena de un enfrentamiento en Panamá con los "presidentes antiimperialistas", Barack Obama debe "pedir perdón" a Venezuela por haberle amenazado, exige el presidente boliviano, Evo Morales.



ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS América Latina / España - Elecciones 2015 : calendario y análisis Acercamiento histórico Cuba-Estados Unidos, una victoria de América Latina Búsqueda personalizada Quito, 14 marzo 2015 - Reunión de los cancilleres de la Unasur (Foto Unasur) LA UNASUR UNÁNIME

CONTRA OBAMA

QUITO, 14 de marzo de 2015 (LatinReporters) – Los doce países de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) han sido unánimes, hoy en Quito, en apoyar a Venezuela en su actual pulso con Estados Unidos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido reforzado por este apoyo diplomático del conjunto del subcontinente suramericano.



En un comunicado que rechaza la “amenaza injerencista” estadounidense, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unasur piden la derogación del decreto promulgado el 9 de marzo por el presidente Obama sobre Venezuela.



Reforzando las sanciones contra personalidades venezolanas acusadas por Washington de violaciones de los derechos humanos, este decreto declara una “emergencia nacional” ante la “amenaza extraordinaria” que representaría para Estados Unidos la situación venezolana (ver artículo al lado).



TEXTO ÍNTEGRO DEL COMUNICADO DE UNASUR :



“Los Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas manifiestan su rechazo al Decreto Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos de América, aprobado el 9 de marzo de 2015, por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.



Los Estados Miembros de UNASUR reafirman su compromiso con la plena vigencia del Derecho Internacional, la Solución Pacífica de Controversias y el principio de No Intervención, y reiteran su llamado a que los Gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan el Derecho Internacional.



UNASUR reitera el llamado al gobierno de los Estados Unidos de América para que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela, bajo los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. En consecuencia, solicita la derogación del citado Decreto Ejecutivo.



Mitad del Mundo, Quito, 14 de marzo de 2015" VER TAMBIÉN América Latina / España - Elecciones 2015 : calendario y análisis Acercamiento histórico Cuba-Estados Unidos, una victoria de América Latina