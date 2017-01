Foire Internationale du Tourisme de Madrid L'Amérique latine exhibe sa richesse touristique à la FITUR Tweet Madrid : stand du Mexique à la FITUR 2015 (Photo Pilar Valero - LatinReporters.com)

MADRID, 30 janvier 2015 (LatinReporters.com) - Les parcs naturels centraméricains, la richesse archéologique du Mexique et du Pérou, la beauté de la Patagonie argentine, le réalisme magique de la Colombie ou le magnétisme de Cuba font partie de l'offre variée de l'Amérique latine à la Foire Internationale du Tourisme (FITUR) de Madrid, la plus importante de la planète dans son secteur.



Tourismes écologique, culturel, gastronomique et tourisme de plage et soleil s'y mettent en valeur en invitant à découvrir paysages, monuments ou la créativité de la cuisine de latino-américaine.



La FITUR 2015 accueille 165 pays des cinq continents parmi les stands de 9.107 entreprises. La nouveauté de cette édition est la promotion des tourismes médical et de shopping. L'Espagne, troisième puissance touristique mondiale, est logiquement la mieux représentée.



Malgré des années de crise globale, les chiffres récents de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) sont très positifs : 1,138 milliard de touristes internationaux en 2014, soit 4,7% de plus que l'année antérieure.



La Chine a été le principal pays d'origine de ces touristes, tandis que la France, les États-Unis et l'Espagne demeurent, dans l'ordre, les principaux récepteurs.



L'année 2014 a été historique pour l'Espagne, avec un record de près de 65 millions de visiteurs étrangers, 7,1 % de plus qu'en 2013. Ils ont laissé au pays 63 milliards d'euros, assurant 10,9% du PIB et 12% des emplois.



L'essor du tourisme en tant que générateur de richesse se reflète aussi dans la présence accrue, cette année à la FITUR, de pays du Moyen-Orient (+24%), de l'Asie-Pacifique (+19%) et des Amériques (+17% ).



Le Mexique, revendiquant un statut de géant touristique, occupe un grand espace qui présente diverses régions et une offre allant du soleil et plage à une impressionnante richesse archéologique et une gastronomie variée. L'offre mexicaine s'étend aussi au tourisme médical, en particulier dans les villes les plus proches des États-Unis.



L'Amérique centrale vante ses parcs naturels et leurs importants écosystèmes à la flore et faune variées, sans oublier les volcans et les plages extraordinaires de la région. Le Guatemala affirme en outre abriter «le coeur du monde maya».



Madrid : stand de Cuba à la FITUR 2015 (Photo Pilar Valero - LatinReporters.com)

Cuba, destination à la mode et aux attentes élevées après le rapprochement avec les États-Unis, souligne l'industrie des croisières. La plus grande île des Caraïbes rappelle qu'elle dispose de terminaux aptes à recevoir de grands navires à proximité de villes de grande valeur historique et culturelle, comme La Havane, Cienfuegos, Trinidad et Santiago de Cuba.



Le «réalisme magique» est la devise du stand de la Colombie. Le pays andin relève sa grande diversité géographique, culturelle et gastronomique, ainsi que le potentiel de son infrastructure touristique.



Les «quatre mondes» résument l'hyper-diversité de l'Équateur, pays à la fois andin, amazonien, côtier et même insulaire avec son archipel des Galapagos aux espèces uniques de faune et de flore.



L'Argentine expose la beauté des paysages de la Patagonie et fait, comme le Chili, la promotion de ses vins.



Le Brésil et le Venezuela occupent également à la FITUR de grands espaces spectaculaires qui attirent les amoureux de la nature.



Le Pérou, outre le Machu Picchu, sa perle touristique, mise sur sa gastronomie devenue populaire dans le monde entier.



Dans cette grande foire touristique de Madrid, l'Amérique latine côtoie la présence accrue de petits pays asiatiques qui font concurrence à leurs voisins géants chinois et japonais pour attirer les touristes.



C'est le cas de la Corée du Sud, modèle de croissance économique et d'innovation, où cohabitent harmonieusement traditions, monuments anciens, constructions d'avant-garde, avancées technologiques et offre touristique variée. L'île coréenne de Jeju est l'une des merveilles naturelles du monde.



«Le coeur de l'Asie» est la devise de l'île de Taiwan, qui met en avant la variété de ses écosystèmes, sa diversité culturelle, son tourisme de shopping, ses destinations romantiques, ainsi que sa cuisine et ses produits exotiques, dont le fameux thé au lait perlé.



Article disponible en espagnol

